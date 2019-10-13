约翰逊“脱欧”立场软化 英国开启隔离性密集谈判

欧洲联盟11日同意与英国开始获称“隧道”谈判的隔离性密集谈判，争取让后者如期于10月31日有协议脱离欧盟。

尽管英国政府没有正式确认，多家媒体披露，欧盟同意加紧谈判的前提是英国首相鲍里斯·约翰逊10日与爱尔兰总理利奥·瓦拉德卡会晤时同意就北爱尔兰边界和关税问题软化立场。

双方今后一周不同场合和层级的磋商将是英国能否有协议“脱欧”的关键。

【欧盟愿密谈】

欧盟委员会11日宣布，欧英“同意今后数天加紧会谈”。一些欧盟国家使节告诉英国《卫报》，英国“脱欧”事务大臣斯蒂芬·巴克利当天早些时候向欧盟“脱欧”谈判首席代表米歇尔·巴尼耶提出一些“想法”和“要素”，从而让“谈判团队得以继续探寻积极成果”。

路透社报道，巴尼耶认为他与巴克利的早餐会“有建设性”，同时强调：“‘脱欧’就像爬山。我们需要警觉、决心和耐心。”其他欧盟官员认同双方面临艰巨挑战，一名使节把如期达成协议比作“通道尽头的一点微光”。

按照《卫报》的说法，今后48小时密集谈判关乎“脱欧”协议成败。一些欧盟使节把谈判称为“隧道”谈判，指欧英双方高级谈判代表将分成小组，尽可能避开媒体，在不带文本、不开吹风会的状态下磋商。

英国前首相特雷莎·梅与欧盟先前谈妥的“脱欧”协议法律文本以及英欧未来关系政治宣言曾经历大约两个月的“隧道”谈判。所以，即便现在启动“隧道”谈判，英国如期“脱欧”也时间紧迫。

不少人预期，双方为达成新协议可能需要稍微推迟“脱欧”期限。

【英国让步大】

英国首相约翰逊11日两次拒绝向媒体记者证实“脱欧”后是否会让北爱地区继续留在关税同盟，只说需要让双方谈判代表跟进磋商。

不过，多家媒体援引不同消息源披露，约翰逊在与瓦拉德卡一天前的会谈中所作让步更多。

路透社报道，巴尼耶向欧盟成员国使节通报，英国已转变立场，同意不在爱尔兰和北爱地区之间设立关税边界。

《卫报》报道，欧盟可能接受的一种方案类似特雷莎·梅2017年提出的“关税伙伴关系”，允许北爱离开关税同盟，但英国需要对从本国其他地区运往北爱的货物执行欧盟关税规则。而北爱企业如果需要缴纳高于英国其他地区的关税，可以要求退还已卖出货物的税款。

英国天空新闻频道报道，约翰逊与瓦拉德卡商定的上述方案“看似聪明”，就关税问题让双方能宣称双赢。

从表面看，约翰逊争取到英国全部地区离开关税同盟，从而可让北爱与其他地区一道分享英国自主签署贸易协定的便利。而瓦拉德卡争取到爱尔兰全岛执行统一的欧盟关税规则，从而保留了欧盟关税同盟的完整性。

然而，英国实际让步更多，因为北爱地区可能需要遵循欧盟关税标准和规则，爱尔兰海中可能需要设立监管和农产品检疫边界。不过，北爱地区企业不会因此利益受损，而北爱民众会对关税和边界安排获得一定的决策权，只是具体机制有待确定。

按照天空新闻频道政治新闻副总编萨姆·科茨的说法，约翰逊与瓦拉德卡的新方案为英国“尽可能硬的脱欧”开辟道路，可能重塑英国整个经济和社会体系，让国家朝低税收、低监管模式迈进。

【决定性一周】

在《卫报》政治新闻记者彼得·沃克看来，13日开始的一周正成为“决定英国如何、何时以及是否离开欧盟的关键一周”。

英国《泰晤士报》梳理，法国总统埃马纽埃尔·马克龙定于13日与德国总理安格拉·默克尔举行晚餐会，商讨欧盟其他成员国能否接受约翰逊和瓦拉德卡谈妥的方案。

英国政府定于14日利用女王演讲设置新一届议会议程。同一天，巴尼耶将再次向欧盟各国使节通报谈判进展，届时将确定能否达成“脱欧”协议。欧盟各国部长级官员定于一天后在卢森堡开会。“脱欧”协议若想在下周结束前签署，各国官员必须在会上就协议框架达成一致。

马克龙与默克尔16日将再次会晤，协调立场。之后两天是欧盟峰会，各国领导人将决定批准“脱欧”协议或同意“脱欧”延期。结果定于18日揭晓。

19日，英国议会近40年来将首次在周六开会，依据欧盟峰会结果探讨“脱欧”下一步走向。（海洋）（新华社专特稿）

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