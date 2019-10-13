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库尔德人说“伊斯兰国”俘虏企图“越狱”

2019年10月13日09:00  来源：新华网
 

　　叙利亚库尔德武装11日说，关押在叙利亚东北部一个营地的“伊斯兰国”人员当天企图“越狱”。

　　以库尔德人为主体的“叙利亚民主军”的发言人穆斯塔法·巴里说，数十名极端组织“伊斯兰国”在押人员冲击胡勒营地大门，营地看守稍后得以控制局面。

　　美联社报道，那座营地收押数以千计“伊斯兰国”武装人员亲属。一名不愿公开姓名的库尔德武装人员说，“伊斯兰国”在押人员试图趁土耳其军队进攻叙利亚库尔德人控制区时逃跑。营地监控视频显示，看守在营地内一条主要道路上追逐多名在押女子。

　　“叙利亚民主军”在美军等军队支持下击溃盘踞在叙利亚的“伊斯兰国”武装，俘获大批武装人员及其亲属。路透社11日以一名美国官员为消息源报道，叙利亚东北部库尔德控制区现有大约30处“伊斯兰国”人员羁押营地，合计拘押1.1万人，包括大约2000名来自叙利亚以外国家的作战人员。

　　土耳其军队及其支持的叙利亚反对派武装9日发起“和平之泉”行动，从空中和地面打击叙利亚库尔德武装。土耳其方面认定后者是“恐怖分子”，危害土方国家安全，因而试图在土叙边境开辟一个“安全区”。

　　土方军事行动触发“伊斯兰国”在押人员可能趁乱逃跑的忧虑。“一些事情我们不能忽视，那就是叙利亚北部关押着‘伊斯兰国’武装人员，”俄罗斯总统弗拉基米尔·普京11日说，“他们由库尔德武装看守。现在，土耳其军队进入那里，库尔德人放弃那些营地……他们（武装人员）可能逃散。我不确定土耳其军队能否或多快控制这一局面。”

　　那名美国官员告诉路透社记者，“伊斯兰国”人员“现在”仍由“叙利亚民主军”看押。（惠晓霜）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、杨牧)
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