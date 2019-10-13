兵源减少 韩国陆军拟3年内缩编10万人

韩国陆军打算3年内缩减兵力将近10万人，以应对出生率下降所致兵源不足状况，同时优化部队结构并研发新型高技术装备。

韩国军队现有总兵力大约60万人，其中陆军大约46.4万人。韩联社11日报道，陆军当天向国会递交报告，打算到2022年把陆军员额裁减至大约36.5万人。

报道说，陆军正在重组部队结构，规划到2022年把8个军减少至6个；2025年把38个师缩减至33个。陆军602个部队单位已经重组，所占比例将近30%。

韩国所有适龄健康男性必须服兵役大约两年。然而，出生率下降导致兵源不足。韩国女性终身生育子女的平均数2018年是0.98，创新低；预期到2067年，韩国总人口将从5100万减少至3900万。韩国政府数据显示，20至29岁年龄段男性2017年有大约35万人，预期2022年以后减少至不足25万人。

减员同时，韩国陆军打算研发新一代武器装备，以期“改变战争规则”，包括激光武器、网络和电子战装备、人工智能武器、超远程火炮系统和高机动飞行器。

陆军说，为与政府机构和主要企业共同研发武器装备，陆军今年早些时候组建一个科学和技术委员会。

陆军武器装备采购部门今年9月启动一个项目，打算在2023年结束以前研制一套激光武器系统，用于打击小型无人驾驶飞行器。另外，军方打算大约2021年部署“无人机机器人”作战系统。

陆军说，为准备从驻韩国的美国军队手里接过战时作战指挥权，韩美两军今年举行较小作战单位联合军事演练64次，而这类演练去年全年为31次。另外，韩方将增加前往美国参加军演的韩军人数，从2020年开始每年派300人，远超今年派遣的13人。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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