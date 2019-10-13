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伊朗媒体否认沙特袭击油轮 俄：追责“为时过早”

2019年10月13日08:57  来源：新华网
 

　　伊朗方面11日说，一艘伊朗油轮当天在沙特阿拉伯附近的红海海域遇袭，“可能”被导弹击中。

　　沙特暂时没有回应。伊朗国家电视台否认沙特发动袭击。美国方面说，注意到媒体报道，但没有更确切消息。

　　【状况不明】

　　伊朗媒体报道，伊朗国家石油公司旗下苏伊士型油轮“萨比提”号11日早晨5时左右在红海遇袭，船上两个储油罐受损，原油泄漏，没有人员受伤。遇袭地点距离沙特红海港口吉达大约96公里。

　　伊朗外交部说油轮半小时内两次遇袭，没有提及遭哪一方和哪一种武器攻击。

　　伊朗国家油轮公司在网站发布消息，“爆炸可能由导弹袭击所致”，但油轮没有起火。伊朗国家电视台以国家石油公司官员为来源报道，油轮遭导弹袭击，但否认导弹来自沙特。

　　伊朗石油部稍后发布油轮遇袭后自上而下拍摄的画面，看不到船体侧面，也看不出油轮哪个位置受损以及受损点是否起火冒烟。

　　沙特暂时没有作出回应。美国海军第五舰队和美国伊朗事务特别代表布赖恩·胡克证实已获悉媒体报道，不予回应。

　　俄罗斯方面说，现在归咎油轮爆炸的责任方“为时过早”。

　　今年5月以来，海湾和阿曼湾接连发生多起油轮和商船遇袭事件。美国等国把矛头指向伊朗，伊朗否认，指认美国陷害。

　　【行踪公开】

　　伊朗国家油轮公司说，油轮遇袭后驶向海湾。金融信息企业路孚特公司追踪到的信息显示，它正依靠自身动力向南航行，目的地是伊朗拉腊克岛。

　　路孚特公司依据吃水线的位置判断，油轮装载大约100万桶原油，没有满载。

　　路孚特公司说，油轮貌似两个月没有启动定位系统，上一次定位在海湾，时间是8月中旬。它11日出事后启动定位装置，显示位于吉达港西南方向大约130公里。

　　美联社报道，由于美国制裁伊朗出口原油，伊朗油轮惯常关闭定位装置。

　　提供追踪服务的海上交通网站在社交媒体“推特”说，依据美国国家航空航天局(NASA)的卫星图片和定位系统数据，“我们没有看到烟雾、起火、泄露和拖船。我们看到的情况是，一艘油轮正以完全正常的航行速度返回”。

　　伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维说，伊朗油轮近几个月是红海水域“破坏性活动”的目标。

　　美联社报道，一艘伊朗油轮今年5月在“萨比提”号事发海域出现故障，在沙特方面帮助下停靠吉达港附近的泊位，修好后离开。伊朗方面今年8月说另一艘伊朗油轮在红海出现“技术故障”，但没有提供具体细节。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、杨牧)
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