联合国将采取节支措施以应对严重财务危机

新华社联合国10月12日电（记者王建刚）联合国决定将采取严厉节支措施，以应对目前面临的“近10年来最严重的财务危机”。

联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克11日向媒体记者转交了古特雷斯10日写给联合国各部门、办事处以及区域委员会负责人的一封信。古特雷斯在信中通报了联合国当前面临的财务困难，要求联合国各级官员采取节支措施，凡公务出差“将仅限于最重要的活动”，“尽可能减少所有与人员开支无关的支出”。

古特雷斯还下令推迟购买商品和服务，实施节能措施减少水电开支。所有总部会议场所将不再安排在官方会议前后及周末举行任何活动，对已递交的活动申请要重新审核。同时，联合国还将严格限制招聘新人。

联合国主管管理战略、政策和合规事务的副秘书长凯瑟琳·波拉德在11日召开的记者会上说，截至2019年10月9日，联合国常规预算现金赤字达3.86亿美元，已经耗尽1.5亿美元的周转基金以及2.03亿美元的专用账户资金。

波拉德说，到10月底，今年的现金赤字将超过去年创纪录的4.88亿美元。她说，近年来，联合国常规预算面临“严重的流动性问题”，且有不断恶化的趋势，每年的情况都比上一年更加严峻。

波拉德向记者重申了古特雷斯关于联合国的财政健康“完全取决于会员国按时足额履行其财政义务”的观点，认为“及时缴费对于确保全年稳定和可预测的财政状况至关重要”。

(责编：燕勐、杨牧)