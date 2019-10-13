人民网>>国际

联合国将采取节支措施以应对严重财务危机

2019年10月13日08:37  来源：新华网
 

　　新华社联合国10月12日电（记者王建刚）联合国决定将采取严厉节支措施，以应对目前面临的“近10年来最严重的财务危机”。

　　联合国秘书长古特雷斯的发言人迪雅里克11日向媒体记者转交了古特雷斯10日写给联合国各部门、办事处以及区域委员会负责人的一封信。古特雷斯在信中通报了联合国当前面临的财务困难，要求联合国各级官员采取节支措施，凡公务出差“将仅限于最重要的活动”，“尽可能减少所有与人员开支无关的支出”。

　　古特雷斯还下令推迟购买商品和服务，实施节能措施减少水电开支。所有总部会议场所将不再安排在官方会议前后及周末举行任何活动，对已递交的活动申请要重新审核。同时，联合国还将严格限制招聘新人。

　　联合国主管管理战略、政策和合规事务的副秘书长凯瑟琳·波拉德在11日召开的记者会上说，截至2019年10月9日，联合国常规预算现金赤字达3.86亿美元，已经耗尽1.5亿美元的周转基金以及2.03亿美元的专用账户资金。

　　波拉德说，到10月底，今年的现金赤字将超过去年创纪录的4.88亿美元。她说，近年来，联合国常规预算面临“严重的流动性问题”，且有不断恶化的趋势，每年的情况都比上一年更加严峻。

　　波拉德向记者重申了古特雷斯关于联合国的财政健康“完全取决于会员国按时足额履行其财政义务”的观点，认为“及时缴费对于确保全年稳定和可预测的财政状况至关重要”。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved