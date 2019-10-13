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“中国发展与中法关系高端论坛”在巴黎举行

2019年10月13日08:37  来源：新华网
 

　　新华社巴黎10月12日电（记者唐霁）“中国发展与中法关系高端论坛”11日在巴黎举行，来自中法两国政界、企业界、高校、智库等机构的100余名来宾就两国如何在“一带一路”框架下开展合作、共同维护多边主义、经济互补发展、生态转型等议题进行了研讨。

　　论坛由中国驻法国大使馆与法国桥智库共同举办。中国驻法国大使卢沙野在致辞中表示，55年前，戴高乐将军领导的法国在西方大国中第一个同新中国正式建交，这既深刻影响了国际格局，也为中法关系打上了与众不同的烙印。55年来，中法关系在世界上树立起东西方和谐相处、大国间互利共赢的典范，为世界的和平与稳定、人类的发展与进步作出了重要贡献。

　　他强调，中国愿同法国一道大力开拓第三方市场，将中国的政策、产业和资金优势同法国的创意、人脉和文化优势相结合，实现强强联合，为世界经济增长提供新动力，为各国合作提供新借鉴。中国愿同法国一道坚定维护多边主义，继续加强在气候变化、核不扩散、可持续发展等领域的沟通协调，在联合国等多边框架内开展更多合作，不断完善全球治理，维护全人类共同利益。

　　法国前外交部长韦德里纳在发言中表示，法中关系有着历史和现实的意义，也处在不断发展变化之中。当前，多边主义遇到的挑战正是法中合作的机会。他认为，法中两国在环保和气候变化问题上应进一步深化合作。

(责编：燕勐、杨牧)
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