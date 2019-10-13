新华社印度金奈10月12日电 综述：中印携手应对气候变化为世界做榜样

新华社记者颜昊 王晨曦 赵旭

美国航天局今年2月公布的一项基于卫星监测数据的研究报告显示，人类生活的地球比20年前变得更绿，中国和印度在全球绿化方面贡献最大。自2000年以来，全球绿化面积增加了5%，相当于一个亚马孙雨林，而中国和印度贡献了三分之一的增长。

这是中印两国努力改善生态环境的最新注脚。在发展经济、改善民生的同时积极应对气候变化，是中印两个人口大国和发展中大国面临的共同挑战，也是合作的新热点。

中国驻印度大使孙卫东近日表示，中印双方将继续进行“中印+”合作，倡导自由贸易、发展基础设施和地区合作，加强在节能、环保和气候变化等领域的合作，以取得共同繁荣。

在9月底举行的联合国气候行动峰会上，中印两国在应对气候变化问题上的积极态度备受瞩目，提出的相关措施也有不少“英雄所见略同”之处。

中国现代国际关系研究院助理研究员唐新华说，中印作为最大的发展中国家，一直以来在国际气候谈判中共同发声，坚持在《联合国气候变化框架公约》原则和框架下达成《巴黎协定》，坚持公平原则、共同但有区别责任原则和各自能力原则，强烈要求发达国家兑现其对发展中国家的资金与技术援助承诺，反对发达国家借气候议题压缩发展中国家的发展空间。

2009年召开的哥本哈根气候变化大会上，中国、印度、巴西、南非“基础四国”成为国际气候磋商中代表发展中国家的重要力量。此后的多场联合国气候变化大会上，中印两国都提出了积极方案并努力付诸实施。

2009年，中印签署《中华人民共和国政府和印度共和国政府关于应对气候变化合作的协定》。2010年，两国又签署《中华人民共和国政府和印度共和国政府关于绿色技术合作的谅解备忘录》。2015年，在《巴黎协定》通过之前，两国政府在北京发布了关于气候变化的联合声明。

此后，作为《巴黎协定》的缔约方，中印两国通过联合声明及备忘录、协定的实施，进一步加强了两国气候变化伙伴关系，并提升这一伙伴关系在两国整体合作中的地位。

中国国际问题研究院亚太研究所副所长蓝建学在接受新华社记者采访时表示，中印都是发展中国家，要坚持突出合作，聚焦发展，找准各方共同需求，在气候变化和可持续发展等领域加强合作，这有助于共同破解双方面临的发展难题。

在中印战略经济对话框架下，两国政府相关部门已经进行了6次节能环保工作组会议。中印两国环保组织和企业通过节能环保工作组会议达成多项合作协议。在被誉为“南亚底特律”的金奈，中印两国企业合作生产的零排放、纯电动巴士出厂，驶向印度各地，帮助印度实现“2030年汽车全面电动化”节能减排目标……

上海国际问题研究院中国与南亚合作研究中心秘书长刘宗义认为，中印两国应共同应对气候变化、水资源危机等非传统安全挑战，通过人文交流和文明对话增进相互了解，促进不同发展模式和治理模式的交流对话。

印度尼赫鲁大学国际关系学院教授斯瓦兰·辛格表示，印度和中国在多个全球性和地区性的多边议题中都展现出相似的看法和做法，两国的合作将富有效率，发出更强的声音。

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