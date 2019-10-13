辛识平：从武汉到金奈——让文明交流架起友谊之桥

新华社北京10月12日电 题：从武汉到金奈——让文明交流架起友谊之桥

辛识平

国家主席习近平日前在金奈会见印度总理莫迪。在建于公元7至8世纪的马哈巴利普拉姆古寺庙，两国领导人边走边谈、深入交流，定格文明对话互鉴的美好一幕。

文明如水，润物无声。对于拥有灿烂文明的中印两国来说，文化显然是拉近彼此距离的最好桥梁。从中印领导人去年在武汉举行首次非正式会晤，到此次再度聚首金奈，一来一往之间，文明交流的场景令人印象深刻。

身处“九省通衢”武汉，在博物馆赏曾侯乙编钟、越王勾践剑、云梦秦简之精湛技艺；立足历史名城金奈，观婆罗多舞等印度古典舞蹈，交流发展和治理经验，纵论国际大势……跨越时空的文明交流，串联起友好交往的记忆，激荡着互利合作的共鸣。

千百年来，中印人文交流的精彩故事不胜枚举。昔有佛兴西方，法流东国，白马驮经，玄奘西行，郑和远航，六抵印度，一段段历史佳话，成为两国人民互联互通、互学互鉴的历史佐证；今有汉语、太极、中医、支付宝在印度走红，练瑜伽、品红茶、看宝莱坞电影在中国渐成时尚，两国高级别人文交流机制会议成功举办，北京世园会印度馆吸引上百万中国观众参观……中印文明交流正焕发新的生机，成为消除误解隔阂、促进民心相通的重要途径。

文明交流，不仅拉近中印人民心灵的距离，更赋予两国友好相处、增益世界的深厚智慧。中华民族主张的“天下大同”和印度人民追求的“世界一家”异曲同工，中华民族推崇的“兼爱”和印度人民倡导的“不害”彼此相通，中印都把“和”视作天下之大道，希望万国安宁、和谐共处。

只有秉持“和”的精神，中印及亚洲其他国家才能在数十年前共同倡导和平共处五项原则，为人类和平与发展事业作出贡献。只有懂得“和”的真谛，才能在遇到磕磕碰碰时妥善管控分歧，坚定不移推进合作共赢。当今世界正面临百年未有之大变局，从古老文明中汲取智慧，在追求和平发展的道路上携手向前，才能共同开创光明的未来。

长江与恒河滚滚奔腾，巨龙与大象和谐共舞。明年是中印建交70周年，两国关系发展站在了新的历史起点。开展更广领域、更深层次的人文交流，共同倡导和促进不同文明对话交流，必将为双边关系发展注入更加持久的推动力。

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