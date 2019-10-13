人民网>>国际

辛识平：从武汉到金奈——让文明交流架起友谊之桥

2019年10月13日08:26  来源：新华网
 

　　新华社北京10月12日电 题：从武汉到金奈——让文明交流架起友谊之桥

　　辛识平

　　国家主席习近平日前在金奈会见印度总理莫迪。在建于公元7至8世纪的马哈巴利普拉姆古寺庙，两国领导人边走边谈、深入交流，定格文明对话互鉴的美好一幕。

　　文明如水，润物无声。对于拥有灿烂文明的中印两国来说，文化显然是拉近彼此距离的最好桥梁。从中印领导人去年在武汉举行首次非正式会晤，到此次再度聚首金奈，一来一往之间，文明交流的场景令人印象深刻。

　　身处“九省通衢”武汉，在博物馆赏曾侯乙编钟、越王勾践剑、云梦秦简之精湛技艺；立足历史名城金奈，观婆罗多舞等印度古典舞蹈，交流发展和治理经验，纵论国际大势……跨越时空的文明交流，串联起友好交往的记忆，激荡着互利合作的共鸣。

　　千百年来，中印人文交流的精彩故事不胜枚举。昔有佛兴西方，法流东国，白马驮经，玄奘西行，郑和远航，六抵印度，一段段历史佳话，成为两国人民互联互通、互学互鉴的历史佐证；今有汉语、太极、中医、支付宝在印度走红，练瑜伽、品红茶、看宝莱坞电影在中国渐成时尚，两国高级别人文交流机制会议成功举办，北京世园会印度馆吸引上百万中国观众参观……中印文明交流正焕发新的生机，成为消除误解隔阂、促进民心相通的重要途径。

　　文明交流，不仅拉近中印人民心灵的距离，更赋予两国友好相处、增益世界的深厚智慧。中华民族主张的“天下大同”和印度人民追求的“世界一家”异曲同工，中华民族推崇的“兼爱”和印度人民倡导的“不害”彼此相通，中印都把“和”视作天下之大道，希望万国安宁、和谐共处。

　　只有秉持“和”的精神，中印及亚洲其他国家才能在数十年前共同倡导和平共处五项原则，为人类和平与发展事业作出贡献。只有懂得“和”的真谛，才能在遇到磕磕碰碰时妥善管控分歧，坚定不移推进合作共赢。当今世界正面临百年未有之大变局，从古老文明中汲取智慧，在追求和平发展的道路上携手向前，才能共同开创光明的未来。

　　长江与恒河滚滚奔腾，巨龙与大象和谐共舞。明年是中印建交70周年，两国关系发展站在了新的历史起点。开展更广领域、更深层次的人文交流，共同倡导和促进不同文明对话交流，必将为双边关系发展注入更加持久的推动力。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved