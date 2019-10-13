“将中国文学之美传递给更多读者”（海客谈神州）

阿丽西亚·雷林科。

郭求达摄

《文心雕龙》西班牙语译本。

姜 波摄

《牡丹亭》西班牙语译本。

姜 波摄

图为西班牙格拉纳达阿尔罕布拉宫远眺图。

姜 波摄

走进西班牙汉学家阿丽西亚·雷林科的家中，迎接我的是她一贯略带羞涩的笑容。可当我们谈论起中国古典文学，她立刻变得侃侃而谈，任何一位听者都能被这份热情所感染。从1976年开始学习汉语到现在，雷林科对于汉语和中国文学的热爱已经延续了40多年。

“我经常学习汉语直到凌晨三四点钟，也完全感受不到倦意”

回忆起初学汉语之时，雷林科笑称那是“一系列偶然引发的必然”。雷林科读书时非常喜欢李小龙的电影。当时，中国功夫电影在西班牙很受欢迎，她和姐姐都是李小龙的忠实影迷，这让雷林科与中国结下了最初的缘分。

而让她下定决心学习汉语的则是中学时的一位老师。这位老师平时十分严肃、不苟言笑，但她从中国旅行回来之后，却非常开心地与学生分享起在中国的旅行见闻，对中国充满溢美之词。这让雷林科开始好奇，到底是一个什么样的国家竟有如此的魔力，她不禁对那个遥远的东方国度心生向往。

抱着这样的好奇心，雷林科开始学习汉语。没想到，从第一天起她就爱上了汉语，这样的热爱一直延续至今。雷林科说：“在我看来，汉语是世界上最美妙的语言。说汉语时，每个字都像跳动的音符。”

踏入了中文学习的大门，雷林科开始慢慢接触中国文学。唐诗给她带来的“第一次中国文学的冲击”，她至今记忆犹新。“短短一首小诗，寥寥数语，就让我在脑海中勾勒出了一幅幅美妙画面，使我深深折服。”雷林科说。自此，学好汉语、研究中国文学的理想便在她心中扎了根。

雷林科笑着说，虽然在大学时期主修法律，自己花在汉语学习上的时间却比专业课还多。她说：“我从来没有熬夜准备过法律系的考试，但是我经常学习汉语直到凌晨三四点钟，也完全感受不到倦意，只是如饥似渴地希望可以学到更多关于汉语的知识。”大学毕业后，雷林科来到巴黎第七大学继续学习汉语，并在那里大量接触中国文学、历史和哲学。

1985年，雷林科获得奖学金前往北京大学学习。在北京求学的岁月紧张而充实，4年的时间里，她完全沉醉在中国古典文学的浸润之中。在雷林科看来，中国古典文学蕴藏着深邃的智慧和丰富的文化内涵。她说：“了解过去，才能更好地认识现在与将来，通过研究中国古典文学可以让人们更好地了解当代中国。”从此，雷林科的人生与中国古典文学结下了不解之缘，中国古典文学也成为她毕生的课题与挚爱。

“汉语和中国文学是我人生中的礼物，我的工作、我的很多朋友、我的幸福都源于中文和中国”

《文心雕龙》《西厢记》《牡丹亭》……从上世纪90年代起，雷林科将多部中国古典文学巨著译介成西班牙语版本。

《文心雕龙》是雷林科翻译的第一部作品。结束在北京的求学后，雷林科回到西班牙攻读博士，撰写论文期间她接触到了《文心雕龙》。刚开始翻译《文心雕龙》，只是为了论文写作需要，从未曾想过要出版。可译本出版后，来自读者和学术界的热烈反响给了她信心，坚定了她坚持翻译中国古典文学作品的信念。

“当时西班牙很少有人了解中国文学，接触中国文学的途径也非常有限。市面上数量不多的中文译作大多从英语或法语转译而来，这是当时很多西班牙出版社的做法。但这样一来，译文便丧失了很多原作的细节和精髓，这让我十分痛心。”雷林科说：“中国古典文学如此美妙，我想尽自己所能译介更多中国文学著作，将中国文学之美传递给更多读者。”

雷林科表示，为了力求翻译准确，对于每部作品，她都需要阅读大量资料和文献。先去了解作品的时代背景、语言风格以及当时民众的生活。字斟句酌，反复推敲，耐心打磨。

雷林科表示，翻译的过程就好比登山，攀登的过程充满艰辛和痛苦，但是登上顶峰时又会收获极大的幸福和满足。

2017年，因为对西班牙语世界的中国文学研究和对增进中西文化交流作出的积极贡献，雷林科获得第十一届中华图书特殊贡献奖。她说：“汉语和中国文学是我人生中的礼物，我的工作、我的很多朋友、我的幸福都源于中文和中国。而如今，我又因所从事、所热爱的事业而得到褒奖，除了感激，我无以言表。”

“希望未来有更多人投身这一事业，成为增进西中两国人民相互了解的推动者与见证者”

1994年博士毕业后，雷林科在西班牙格拉纳达大学留校任教，教授中国古典文学和文学史等课程。后来，她又挑起了格拉纳达大学孔子学院外方院长的担子，投身于西班牙的汉语教学和推广事业。“希望我的学生们也能跟我一样，被中国文化所感染，从中国文学中收获快乐和幸福。”雷林科说。

近年来，因为工作关系，雷林科几乎每年都要到访中国，仅去年她就去了5次。在她看来，中国的变化日新月异，充满了活力。“每次去中国，我都能感受到新的变化、有新的发现。为此，我不得不调整自己去接受和适应这些新的事物。”雷林科笑着说。

随着中西两国间的往来日益紧密，有更多的西班牙人对中国和中国文化产生兴趣，但也有不少人对中国的最初印象仍是“古老”“传统”之类，缺乏更深入的了解。在雷林科看来，中国如今在科技和创新领域的投入越来越多，发展也越来越快，西方有很多地方需要向中国学习。“虽然我是研究中国古典文学的，但仍然希望可以在自己的领域，通过推动双边文化教育交流，增进西班牙民众对中国的了解。”她说。

“值得欣喜的是，与我求学的时代不同，随着近年来中国政府大力支持中外之间的教育合作，国际交流机会越来越多。”雷林科说，如今，格拉纳达大学平均每年有30名学生去中国交换学习。学校与北大、复旦等中国高校也有了越来越频繁的合作与交流。师生互访、学术讲座等各种形式的合作日益密切。

雷林科接下来的目标是完成《楚辞》的翻译，继续将更多中国古典文学带给西班牙语读者。“我的一生都在致力于增进西中两国人民之间的认识和了解。看到自己的努力正在逐步收获成果，我的内心无比幸福和骄傲。”雷林科说：“希望未来有更多人投身这一事业，成为增进西中两国人民相互了解的推动者与见证者，让幸福的源泉流淌在更多人的心田。”

《 人民日报 》（ 2019年10月13日 05 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)