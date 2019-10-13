杨晓渡访问哈萨克斯坦

本报努尔苏丹10月12日电 （记者周翰博）应哈萨克斯坦“祖国之光”党邀请，中共中央政治局委员、中央书记处书记、中央纪委副书记、国家监察委员会主任杨晓渡于10月10日至12日率中共代表团访问哈萨克斯坦，会见“祖国之光”党第一副主席拜别克，同哈反腐败署署长什佩克巴耶夫会谈并共同签署中国国家监察委员会与哈反腐败署合作谅解备忘录。

杨晓渡表示，在两国领导人战略引领和亲自推动下，中哈政治互信达到前所未有的高水平。中哈发展永久全面战略伙伴关系，是两国关系历久弥坚的必然选择，更是两国人民的共同选择。“祖国之光”党是中国共产党重要合作伙伴，两党发挥执政党交往独特优势，全面落实两国领导人达成的各项重要共识，正着力推进“一带一路”相关建设，共同推动中哈关系持续深入发展。杨晓渡还介绍了在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下，我全面从严治党和反腐败工作等情况。

哈方高度评价中华人民共和国成立70年来取得的伟大成就，表示发展哈中永久全面战略伙伴关系符合两国共同利益。哈方愿以此为契机，更加全面参与“一带一路”建设，深化两国包括反腐败在内的各领域合作，实现共同发展。“祖国之光”党愿加强同中国共产党机制化交往，深化治党治国理政经验交流互鉴，为两国关系发展作出更大贡献。

杨晓渡还出席了在哈中资企业廉洁丝绸之路建设座谈会。

《 人民日报 》（ 2019年10月13日 03 版）

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