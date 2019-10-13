“从中国的成功实践中汲取发展经验”

“尼泊尔人民热烈欢迎中国国家主席习近平对尼泊尔的访问，习主席此访为尼中两党两国关系发展注入新动力。”尼泊尔共产党联合主席普拉昌达日前在接受本报记者专访时说。

普拉昌达表示，尼中两国山水相连，友谊源远流长。1955年建立外交关系以来，两国友谊不断巩固发展，成为邻国间友好合作的典范。“习主席的访问必将极大提升两党关系，尼泊尔共产党将继续致力于巩固尼中友好。我对尼中关系未来发展充满信心。”

普拉昌达热烈祝贺中华人民共和国成立70周年，他说：“自新中国成立以来，中国经济社会发生了翻天覆地的变化，中国特色社会主义事业在新时代取得了举世瞩目的成就。这对尼共也是巨大的鼓舞，全世界无产阶级政党都可从中国的成功实践中汲取发展经验。”

回忆起和习近平主席的会面，普拉昌达说：“每一次会面都令我印象深刻，非常难忘。”他说，习近平主席提出的“一带一路”倡议和共建人类命运共同体理念，值得全世界重视并认真研究。共建“一带一路”促进了国家和地区间的互联互通，惠及沿线人民。跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，正极大促进尼泊尔基础设施发展，为尼经济发展创造更多机遇，使尼泊尔与中国的未来紧密相连，形成更为紧密的命运共同体。

普拉昌达表示，当前，尼中两国发展都进入新时期，两党两国关系面临历史性的发展机遇。中国共产党正带领中国人民为实现中华民族的伟大复兴而奋斗，尼泊尔共产党也在探索把马克思主义基本原理同本国国情相结合的发展道路。尼共愿与中国共产党深化机制性交流，分享各自的经验和理论成果，研究借鉴中共的理论创新成果，推动两党两国关系不断向前发展。

（本报加德满都10月12日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月13日 03 版）

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