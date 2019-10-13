10月11日至12日，中国国家主席习近平同印度总理莫迪在印度金奈举行第二次非正式会晤。两国领导人就中印关系和共同关心的重大国际和地区问题坦诚、深入交换意见。习近平主席就进一步发展中印关系提出建议，得到莫迪总理积极回应。中印两国各界人士认为，金奈会晤是武汉会晤的延续，加深了中印相互了解，为下一阶段两国关系发展指明方向、注入动力，具有重要意义。

“保持战略互信和沟通对发展两国关系非常关键”

习近平主席指出，要从战略高度和长远角度规划中印关系百年大计，为中印关系发展注入强劲内生动力，携手实现中印两大文明伟大复兴。会晤结束后，莫迪总理在社交媒体上高度评价这次会晤。他感谢习近平主席到印度出席两国领导人第二次非正式会晤，认为他同习近平主席开展了卓有成效的讨论，会晤“将极大促进印中关系，造福我们两国和全世界的人民”。印度外交部发言人库马尔表示，印中领导人第二次会晤成果丰硕。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽表示，在金奈会晤期间，习近平主席站在两国关系已迈入健康稳定发展新阶段的高度，对中印关系做出了新的长远规划。“这次会晤增加了了解，增进了友谊，增强了信任。会晤对推进中印关系发展起到了积极作用。”

中国现代国际关系研究院南亚研究所所长胡仕胜说，中印领导人会晤将促进两国在长期性、全局性、战略性问题上相互沟通、相互理解，不仅使中印两国受益，也有助于地区和全球的发展繁荣。

清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰表示，金奈会晤延续武汉会晤以来两国关系发展的积极势头，进一步开拓了中印合作的新空间。

“我非常赞同习近平主席提出的及时有效开展战略沟通的建议。印中都是有重要影响力的国家，保持战略互信和沟通对发展两国关系非常关键。”印度本地治里印中友好协会秘书长达斯表示，印中双方应当正确看待彼此发展，妥善处理分歧，把牢两国关系的大方向。“金奈会晤的重要意义在于稳定和发展印中关系，确定下一阶段发展方向，为当前充满不确定性的世界提供稳定性，注入新活力和正能量。”

印度国立伊斯兰大学国际关系学院中国研究中心教授沙海丽表示，印中领导人第二次非正式会晤取得积极成果，“两大文明古国携手合作，将成为促进世界和平与发展的强有力因素”。

印度智库辨喜国际基金会负责人阿尔温德·古普塔表示，武汉会晤创造了印中领导人交流的新机制。武汉会晤已经产生积极效应。金奈会晤将在武汉会晤基础上，进一步推动印中关系向前发展，为促进两国人文、经贸和其他各个领域的交流合作发挥重要作用。

印度资深外交官兰加查里表示，在印中两国领导人的引领之下，印中关系已迈入新阶段。金奈会晤将打开两国合作新局面。

“我们对未来合作前景充满信心”

习近平主席提出，要以设立高级别经贸对话机制为契机，加强两国经济发展战略对接，探讨建立制造业伙伴关系。中印学者和工商界人士高度赞赏高级别经贸对话机制的设立，相信它将为深化两国经贸合作提供新的平台，创造更多发展机遇。

胡仕胜表示，中印合作可以挖掘两国潜能。习近平主席欢迎印度药品企业和信息技术产业到中国投资合作。加大两国在这些领域的合作正是中印优势互补的体现。

“习近平主席提出设立高级别经贸对话机制意义重大，必将进一步提高两国经贸合作质量，两国投资者和制造商都将从中受益，实现共赢。”印度国际大学中国学院院长阿维杰特表示，印中贸易往来历史悠久。当前两国都处于重要发展阶段，加强多边框架下的沟通协调、务实合作，将助推双方彼此更好发展，也将为地区和世界经济发展注入更多动力。

沙海丽表示，印中两国制造业合作潜力巨大。在金奈会晤前举行的一场双边经贸签约活动上，双方企业签署了128项协议，金额超过30亿美元。“印中合作展现出更多的稳定性和潜力，必将助推两国发展更为紧密的伙伴关系。”

印度医药制造商协会公共关系主席贾亚辛兰说，习近平主席的建议让“印度医药行业人士倍感振奋，我们对未来合作前景充满信心”。他认为，两国药品生产链条具有互补性，产业合作潜力巨大。金奈会晤释放了两国进一步深化互利合作的积极信号。

印度工商联合会执行委员会成员萨尼表示，印度高度重视同中国的合作。印中加强互利合作，不仅能够推动两国经济的发展，也将为世界经济增长作出贡献。

印度出口商联合会主席萨拉德·库马尔·萨拉夫说，金奈会晤具有重要意义。欢迎更多中国企业在印度的基础设施领域加大投资。

“拉紧两国友好交往的纽带”

习近平主席指出两国应开展更广领域、更深层次的人文交流，共同倡导和促进不同文明对话交流，为双边关系发展注入更加持久的推动力，续写亚洲文明新辉煌。

“人文交流对推动两国关系发展至关重要。金奈会晤将继续推动两国在人文交流领域探寻凝聚彼此的力量。”印度萨斯特拉大学校长维迪亚表示，印中两国有着灿烂的文明史和悠久的交往史，深厚的文化积淀为两国人民留下宝贵财富，为两国关系的持续发展打下基础。他说：“印中人文交流合作的潜力值得充分挖掘。未来需要进一步求同存异，加强合作。”

古普塔表示，进一步加强人文交流有助于“增进两国人民之间了解，化解分歧，拉紧两国友好交往的纽带”。

印度前驻华大使班浩然认为，印度高度认可印中加强人文交流的重要性。金奈会晤为丰富两国人文交流合作的形式和内涵注入了新动力。

达斯表示，作为致力于推动双边友好的协会组织，本地治里印中友好协会将以两国领导人达成的会晤成果为方向，积极致力于推动两国教育、文化和旅游等领域交流，搭建更多沟通合作、友好交往的桥梁。

印度尼赫鲁纪念馆主席钱德拉认为，自武汉会晤以来，在高级别人文交流机制的推动下，印中两国开展了一系列丰富的人文交流活动，进一步增进了印中民众的友谊。“印中同为文明古国，在新的时代背景下，应当携手实现印中两大文明的伟大复兴。”

（本报记者管克江、王芳、苑基荣、丁雪真、徐伟、王海林、胡博峰、俞懿春、龚鸣、王莉）

《 人民日报 》（ 2019年10月13日 03 版）

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