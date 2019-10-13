中印领导人第二次非正式会晤取得丰硕成果

本报印度金奈10月12日电 （记者王海林、徐伟）2019年10月11日至12日，中国国家主席习近平同印度总理莫迪在印度金奈举行第二次非正式会晤。会晤结束后，外交部副部长罗照辉向媒体介绍了会晤情况。

罗照辉说，两位领导人在友好气氛中，就国际和地区的全局性、长期性、战略性问题深入交换意见，一致同意加强两国更加紧密的发展伙伴关系。

两位领导人重申2018年4月在武汉举行首次非正式会晤时达成的共识，即中国和印度互为发展机遇，是当前国际格局中的稳定因素。

双方积极评价了双边关系发展，同意加强治国理政经验交流，深度对接发展战略，并探讨了如何深化中印双边交往，体现两国在全球舞台上日益重要的作用。

两位领导人认为，国际形势正在经历重大调整。认为中印均致力于构建一个和平、安全、繁荣的世界，各国都可在基于国际法的国际秩序中谋求发展，共同促进多边主义、国际关系民主化，维护发展中国家的共同利益。

两位领导人认识到，中印在维护和促进以国际法为基础的、包容的国际秩序方面拥有广泛共同利益，包括推进反映21世纪新格局的改革。双方都认为，在全球贸易惯例和准则遭到质疑之际，应支持和加强基于规则的多边贸易体系。中印将继续推动达成开放、包容的贸易安排，使所有国家受益。

两位领导人还强调了各自国家为应对全球发展挑战，包括气候变化、可持续发展目标所作出的重要努力。强调中印的努力有助于国际社会实现有关目标。

两位领导人认为中印都是恐怖主义受害者，两国致力于打击一切形式的恐怖主义，呼吁各国加强反恐国际合作。

两位领导人都认为，作为具有悠久传统的重要当代文明，中国和印度应加强对话，增进两国人民对彼此文化的了解。两位领导人还同意，作为主要东方文明古国，双方要共同促进不同文化、文明间的对话与了解。

两位领导人就过去2000年来，中印之间源远流长的商业联系和人文交流交换了意见，特别注意到大量的海上交往。同意福建省与泰米尔纳德邦建立友好省邦关系，基于敦煌研究院与阿旃陀石窟文博机构开展合作的经验，探讨上述两地开展历史文化研究的可行性，开展中印之间海上交往研究。

两位领导人肯定了开放、包容、繁荣和稳定的环境和更完善的互联互通对本地区繁荣稳定的重要性。中方愿在此基础上，与印度及相关国家积极推进中印缅孟合作。他们还同意，为尽快完成互利、平衡的“区域全面经济伙伴关系协定”谈判作出共同努力。

两位领导人就各自国家经济发展的共同愿景和目标交换了意见。同意中印两国的同时发展给彼此带来了有益机会。双方要继续本着积极、务实、开放的心态看待对方，增进对彼此政策和行为的理解，坚持友好合作大方向。为此，同意继续加强双方在共同关心问题上的战略沟通，用好两国间对话交流机制，保持高层交往势头。决定2020年为“中印人文交流年”，并同意举办70项活动庆祝2020年中印建交70周年，包括举行研讨会，回顾两国历史联系，探讨未来合作，深化两国立法机构、政党、文化、青年团体、军队间各层级交往。

为进一步深化两国经济合作，两位领导人决定建立高级别经贸对话机制，以加强两国贸易和投资合作关系，更好地促进两国经贸合作平衡发展。同意通过探讨建立“制造业伙伴关系”，鼓励双方在具有潜力的领域相互投资，并指定双方官员在高级别经贸对话机制会议上推进这一设想。

两位领导人就包括边界问题在内的未决问题交换了意见。他们对双方特别代表所做工作表示欢迎，并责成两国特别代表继续努力，在双方2005年达成的解决边界问题政治指导原则基础上达成双方都同意的框架，为边界问题找到公平合理和双方都能接受的解决办法。两位领导人重申，双方将继续致力于维护边境地区和平与安宁，为此将商定更多建立信任措施。双方将审慎管控分歧，不让分歧上升为争端。

习近平主席和莫迪总理积极评价非正式会晤这一形式，认为这为两国领导人提供了一个深入对话、增进相互理解的重要机会。两国领导人将以包括非正式会晤在内的形式继续保持战略沟通。

《 人民日报 》（ 2019年10月13日 03 版）

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