原标题：重体验的“文化旅行者”——埃及旅游人士眼中的中国游客

新华社开罗10月12日电 通讯：重体验的“文化旅行者”——埃及旅游人士眼中的中国游客

新华社记者涂超华 吴丹妮

进入10月，埃及首都开罗逐渐摆脱夏季热浪，明媚的阳光照射在举世闻名的金字塔上，增添了更多壮丽和神秘色彩，让慕名而来的中国游客领略到古埃及文明的风采。

“在埃及旅游界，我们称中国游客为‘文化旅行者’。”埃及银河旅游公司负责人塔梅尔·阿尤布告诉记者，在他们眼中，大多数来埃及的中国游客都是带着体验文化、探索文明的旅游需求而来。

除了金字塔、博物馆、神庙等大众化旅游景点，中国游客特别是年轻游客开始将目光转移到一些有特色的小众旅游项目上。埃及旅游业界人士告诉记者，国庆黄金周期间，一些中国年轻游客选择了沙漠绿洲、红海海滨小镇等作为旅游目的地，“希望通过小众旅游全面了解埃及文化”。

与此同时，注重旅游品质和体验也成为到访埃及的中国游客的“标签”，高端定制游渐成趋势。

毕业于埃及艾因夏姆斯大学中文系的阿斯玛（中文名苏美）已在一家高端定制游旅行社做了三年多的中文导游。每年国庆黄金周，苏美都会接待由中国游客组成的高端定制旅行团。

“这两年来选择私人定制游的中国游客数量明显增加。”苏美介绍说，今年国庆黄金周她接待的中国游客来自山东、广东等地，他们善良、热情、有礼貌，给她留下了深刻印象。

埃及高端定制游的成团人数一般在4至6人左右，游客可在休闲游、文化游、亲子游、蜜月度假游等十几条参考线路基础上提出个性化需求。

埃及鳗鱼花园旅行社负责人黎曦告诉记者，今年国庆长假期间，旅行社的高端定制团订单同比增加了25%，亲子游人数明显增加。

旅游业是埃及经济支柱产业之一。2011年后，埃及政局动荡和安全问题导致游客数量锐减。近年来，埃及各部门采取一系列措施推动旅游业回暖，其中加快开拓中国市场成为行业共识。

“中国市场是埃及旅游业的未来。”阿尤布说，这些年中国经济飞速发展，人民收入水平提高，出国旅游人数不断增长。与其他国家游客相比，中国游客在埃及的旅游消费也相对更高。

采访中记者了解到，为吸引更多中国游客，埃及本土旅行社也开始争取提供中餐和中文导游，一些旅游公司还在北京、上海和广州等城市开设了办事处。

“中国与埃及都是文明古国，我们欢迎更多中国的‘文化旅行者’来埃及交流体验。”阿尤布说。

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