原标题：综述：中国成英国最具价值游客市场之一

新华社伦敦10月12日电 综述：中国成英国最具价值游客市场之一

新华社记者杨晓静 张代蕾

英超、哈利·波特、音乐节、古堡、最美乡村……多元化的英国已成为中国游客境外游必选目的地之一。在“脱欧”导致英镑贬值的背景下，越来越多的中国游客选择到英国深度游。英国旅游局表示，国庆黄金周期间赴英的中国游客有力提振了英国旅游。

“从商场购物到乡村旅游，再到电影、文学作品中的打卡圣地，我们想通过展示英国旅游的多元化，激发更多中国游客将英国列为‘必游目的地’的首选。”英国旅游局首席执行官萨莉·巴尔库姆说。

2018年，中国首次进入英国最有价值的十大入境游客市场。英国旅游局的数据显示，2018年中国赴英游客达到创纪录的27万人次，较2014年增长46%；消费额达5.86亿英镑（1英镑约合1.2美元），增长18%；每人次平均花费超过1600英镑，是赴英旅游的全球游客平均水平的2.8倍。

目前，入境游每年给英国经济带来约260亿英镑收入。巴尔库姆说，中国是世界重要的出境游市场，这对英国来说意味着巨大商机，“我们希望为中国游客提供世界级的旅游体验。”据英国旅游局预计，2020年中国游客在英国的消费额将达10亿英镑。

据英国旅游局介绍，与来英旅游的大部分游客相比，中国游客更加年轻化，2018年约46%访英的中国游客为16-34岁的年轻人，且多数为首次来英游客。大部分来英旅游的中国游客都选择自由行。

英国旅游局还发现，82%的中国游客会选择在线预订度假套餐。针对中国游客的这一习惯，英国旅游局与中国的航空公司、在线旅游网站等合作，通过其数字渠道推广英国旅游，并为中国游客提供更加便捷的行程预订，以吸引更多中国游客到英国旅游。

伦敦、曼彻斯特、爱丁堡是中国游客到访最多的英国三大城市。数据显示，过去十年中，前往苏格兰的中国游客数量增长了300%。苏格兰旅游局近期一项专门针对25-45岁中国游客的调查发现，他们多数会在苏格兰地区参观传统建筑和历史古迹，同时也会欣赏人文景观和自然风光，品尝当地美食、购买纪念品。调查还发现，这些中国游客选择出行目的地的理由包括：享受自然美景、接受文化熏陶、休闲放松等。

苏格兰旅游局中国市场经理黑兹尔·塞拉尔表示，中国人越来越喜欢长途旅行度假，这给苏格兰带来了绝佳机遇，“我们的目标是继续提升苏格兰作为中国人旅游目的地的知名度”。

(责编：刘洁妍、杨牧)