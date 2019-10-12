欧美同学会在伦敦举办论坛探讨中英合作

新华社伦敦10月11日电（记者张代蕾）欧美同学会（中国留学人员联谊会）11日在伦敦英国皇家学会举办第17届“21世纪中国”论坛，与会中英两国代表就中英合作展开交流和探讨。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长陈竺表示，中英两国在政治、经济、教育等领域合作时间长、成果多，面对当前复杂的国际形势，中英应继续携手抓住机遇应对挑战，进一步发挥各自优势，实现双赢。

中国驻英国大使刘晓明在致辞中说，中英在科技、创新、金融等方面互补优势明显，有望形成“1+1大于2”的效果。双方可进一步加强优势互补，扩大对金融科技企业支持和引导，引领建立有利于金融科技发展的国际新规则，为全球数字经济特别是发展中国家数字普惠金融提出创新解决方案。

英国皇家学会副会长理查德·卡特洛说，越来越多中国学者在出国留学、工作或从事研究后选择回到中国发展，带回他们在海外获得的经验和资源，这一过程促进了中外在专业领域的交流和相互理解，对中国乃至世界科学界都至关重要。

英国上议院议员麦克·贝茨说，他在中国遇到许多令他印象深刻的优秀年轻人，让他对中国的教育质量充满信心。目前中国大学在全球高校中排名上升势头迅猛，越来越多英国学生选择去中国留学。为此他乐观预言：“英国未来也会有一个‘中国同学会’。”

本届论坛以“中英科技与金融合作”为主题，设置了金融经济大格局、科技教育推动世界和平发展、中英青年对话等三个分论坛，共有大约200名代表参加。

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