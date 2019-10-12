美国农民和零售商欢迎中美贸易磋商取得进展

新华社纽约10月11日电（记者杨士龙）美国农民、零售商11日纷纷对新一轮中美经贸高级别磋商取得进展表示欢迎，并期待中美经贸关系重回正轨。

艾奥瓦州大豆协会市场总监格兰特·金伯利当天通过电子邮件对新华社记者说:“听到我们与中国的贸易谈判有了积极进展，这是个好消息。”受经贸摩擦影响，过去两年美国对中国大豆出口骤降，美国豆农利益受到极大损害。

在佐治亚州经营养牛场的菲尔·哈姆通过短信对新华社记者说：“我早盼着谈判取得进展了，因为我们想把上好的牛肉卖到中国市场。”哈姆家在佐治亚州福赛斯拥有1700英亩(688公顷)的家庭农场。

美国全国零售商联合会高级副会长戴维·弗伦奇当天发表声明说，美中经贸磋商取得进展，对美国零售商是个鼓舞，“贸易战正越来越拖累美国经济，我们很高兴看到政府已经听到了业界的担忧”。

弗伦奇表示，最新进展“只是朝着正确方向迈出的第一步”，不确定性仍然存在。他说：“我们呼吁双方继续谈判，直至彻底停止关税战，让美中经贸关系回到正轨。”

总部设在华盛顿的美国中美研究所高级研究员苏拉布·古普塔在接受新华社记者邮件采访时表示，新一轮磋商取得进展是好迹象。但他表示，在最终协议正式签署并开始实施之前，仍将保持谨慎态度。

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