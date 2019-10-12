联合国教科文组织女童和妇女教育奖颁奖仪式在巴黎举行

新华社巴黎10月11日电（记者陈晨）10月11日是国际女童日。联合国教科文组织当天在位于法国巴黎的总部举行第四届女童和妇女教育奖颁奖仪式。来自哥斯达黎加和西班牙的两个项目获奖。

哥斯达黎加的获奖项目是民间教育机构苏拉巴苏的“中美洲女孩之声”项目。这个“用数字技能为弱势女孩赋权”的项目主要以辅导和互动形式，为来自处境不利环境的少女提供数字素养、技术和模型开发等方面的课外培训。该项目在与市政当局和受训者家庭合作下开展，有利于帮助学生发声，并使整个社区受益。

西班牙的获奖项目来自纳瓦拉自治区政府教育局。本着通过教育实现两性平等的理念，项目倡导不受陈腐性别观念制约的环境，教会学生辨别不平等现象并与之斗争，争取性别平等权利。纳瓦拉自治区政府教育局2017年起在16所学校进行试点，随后扩展至116所学校，并计划在2021年之前覆盖纳瓦拉自治区所有学校。

联合国教科文组织总干事阿祖莱在仪式上致辞时说，女童和妇女应享有同等的受教育权利。5年来，国际社会在支持和促进女童和妇女教育事业发展方面取得了进步，但仍有很长的道路要走。

阿祖莱说，中国政府在促进教育公平方面作出了巨大贡献，她向中国对教科文组织女童和妇女教育奖提供的支持表示衷心感谢。

联合国教科文组织女童和妇女教育奖由中国政府提议并资助设立，是联合国教科文组织在这一领域设立的唯一奖项。

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