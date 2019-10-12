新加坡驻华大使：扶持教育，成就光明未来

人民网北京10月12日电 （何卓彦 赵瞳）为迎接2020年新加坡与中国建交30周年， 新中两国将联合举办一系列纪念活动。今日举行的“新中建交30周年慈善义卖活动”则是该系列的首场活动。

义卖会现场。人民网何卓彦摄

义卖活动开幕式在新加坡驻华大使馆如期举行，中央外事工作委员会办公室副主任刘建超、重庆市政府副市长潘毅琴、中国扶贫基金会会长郑文凯以及中国新加坡商会会长薛宝金相继致辞，为义卖活动预热。

2020年是意义重大的一年，它不仅标志着新中建交30周年，也是中国实现全面脱贫目标的一年。在此背景下，本次义卖会旨在通过新加坡驻华大使馆、新加坡各驻华总领事馆、中国新加坡商会与中共中央外事工作委员会、中国扶贫基金会以及重庆市政府的联合，助力重庆市彭水县的扶贫工作。

新加坡驻华大使罗家良致辞。人民网何卓彦摄

新加坡驻华大使罗家良在义卖会致辞中说道：“按照中国到2020年消除绝对贫困的国家目标，彭水县正在努力打通脱贫攻坚‘最后一公里’。彭水县是中共中央外事委员会定点扶贫对象。作为中国的朋友，新加坡也与重庆享有密切合作 。“

重庆市政府副市长潘毅琴致辞。人民网何卓彦摄

重庆市政府副市长潘毅琴在致辞中表达了对义卖活动的谢意，她说道：“这不仅是一场意义重要的爱心行动，也是中新建交30周年的重要纪念。大家的慈善义举，必将为重庆市彭水自治县鞍子镇中心校师生带去温暖，为大山深处的孩子们带去新的希望。”

彭水县有70万人口，是重庆38个县里排名第5的贫困县。由于教育和培养下一代必要的发展技能是脱贫的途径之一，新方希望以彭水县鞍子镇小学作为扶贫对象，通过为鞍子镇小学建一所校舍，为中国扶贫工作做出贡献。

鞍子镇小学。新加坡驻华大使馆供图

鞍子镇小学距彭水新区50公里。目前该校403名学生中有122名住在离学校5公里以外的地方。由于没有校舍，他们每天需要花费很多时间在上下学的路上。

鞍子镇小学。新加坡驻华大使馆供图

“教育成就光明未来，”罗家良在致辞结尾说，“学生宿舍楼建好后，这些学生平日就可以住在学校安心学习。我们希望通过各位今天的关怀和努力，使彭水县的诸多家庭受益。”

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