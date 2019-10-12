山火凶猛 美国加州两县进入紧急状态

人民网洛杉矶10月11日电（记者王如君） 美国加利福尼亚州圣费尔南多谷地10日晚发生萨德尔里奇山火（Saddleridge Fire），经过一夜一天的熊熊燃烧，过火面积已超过7500英亩，摧毁了30多栋建筑，造成两人死亡，10多万人被迫撤离，洛杉机附近有5条高速公路部分路段被关闭。洛杉矶市市长埃里克·加希提11日宣布该市进入紧急状态。加州州长加文·纽森宣布洛杉矶县、河滨县进入紧急状态。

由于整个夏季干旱少雨，春季绿油油的植被灿烂的阳光晒为焦黄的干柴，每年九十月份加州便进入“山火季”，加之圣安娜焚风来袭，整个秋冬季便成为山火极易发生的危险期。最近一段时间，加州多处发生比较小的山火，目前有桑达尔乌德山火（Sandalwood Fire），布莱斯堡山火（Briceburg Fire）、雷切山火（Reche Fire），温迪山火（Wendy Fire）等8处山火在燃烧。不过，萨德尔里奇山火来得更猛、更烈、更危险。洛杉矶消防局局长拉尔夫·特拉萨斯11日表示，低湿度和大风助长了火势，萨德尔里奇山火以每小时800英亩的速度蔓延，大有愈烧愈烈之势。

目前，加州及洛杉矶消防部门已出动1000多名消防人员、数十台推土机以及灭火专用飞机等大型机械全力灭火，截至11日晚上，山火只有13%的面积被控制。专家估计，萨德尔里奇山火得到全面控制，至少需要几天时间。

中国驻洛杉矶总领馆11日通过互联网发出紧急通告，提醒中国公民：关注火灾情况，尽量避免前往控制区域，加强安全防范，遵从救援部门指引，确保人身安全。总领馆的网站上专门列出了防范丛林火灾的信息。提醒当地中国公民如遇山火危险请及时报警（911）求助，或联系总领馆。外交部24小时全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：01186-10-12308、01186-10-59913991。

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