央视网消息：中国国家主席习近平即将对尼泊尔进行国事访问，11日，尼泊尔总理奥利在加德满都接受央视记者采访时表示，他非常期待习近平主席访问尼泊尔，习主席的历史性访问将把尼中两国关系提升到新的高度。

期待会谈和多领域合作协议签署

尼泊尔总理奥利表示，此次访问是在隆重庆祝中华人民共和国成立70周年后，习近平主席首次出访，也是中国国家主席时隔23年再次访问尼泊尔。他期待同习近平主席举行会谈并见证签署多领域合作协议，为两国各领域务实合作注入新动能。

高度赞赏“一带一路”倡议

谈到尼中“一带一路”合作，奥利说，他高度赞赏习近平主席提出的“一带一路”倡议，以及“构建人类命运共同体”的理念。

尼泊尔总理 奥利：中共中央总书记、国家主席习近平以新动力、新视野、新理念带领中国，通过“一带一路”倡议和其他双边合作我们从中获益良多。

中尼媒体合作将加深两国人民友谊

近年来，中尼民间交往密切，两国友谊不断加深。中央广播电视总台与当地媒体的合作也越来越频繁。近期，由中央广播电视总台制作的《平“语”近人——习近平喜欢的典故》尼泊尔语版系列视频节目，除了在尼泊尔国家电视台播出外，还在尼泊尔主流网站 “红板网”“改革视野”“加德满都都市调频”等媒体平台同步推出。

(责编：李枫、岳弘彬)