综合消息：叙境内美军遭土耳其炮击 国际社会呼吁保护平民安全

新华社北京10月12日电 综合新华社驻外记者报道：土耳其军队9日在叙利亚北部对库尔德武装发起军事行动以来，已造成多名平民死伤、约10万平民逃离家园。美国国防部11日说，在叙境内美军当晚遭到土耳其炮击，美国反对土在叙境内的军事行动。联合国和欧洲理事会呼吁土停止军事行动，保护叙东北部平民安全。

美国防部11日说，叙利亚当地时间当晚9时左右，位于叙科巴尼市附近的美军遭到来自土耳其一方的炮击，不过并未造成任何人员伤亡。事发后，美军并未从科巴尼撤出。声明说，美国反对土耳其在叙境内的军事行动，尤其是土方在明知有美军存在的区域内进行军事行动。美国要求土耳其避免任何可能立即招致防御行为的行动。

土方11日表示，炮击并非针对美军，而是试图对美军存在区域附近的库尔德武装进行反击。土国防部表示，在与美方沟通后已停止炮击。

美国防部长埃斯珀11日在五角大楼记者会上说，美国反对土耳其在叙北部进行单边军事行动，并对此非常失望。土耳其的行为威胁到关押“伊斯兰国”被俘人员监狱的安全，并会加剧该地区动荡局面。

美财政部11日发表声明说，美总统特朗普有意签署行政令、授权财政部对土政府官员或部门实施制裁。但声明并未明确指出启动对土制裁的条件。美财政部长姆努钦当天在白宫举行的记者会上说，特朗普十分关注土耳其此次行动可能对叙平民、民用基础设施及当地少数族裔等造成的打击。姆努钦同时指出，目前美方未启动任何针对土耳其的制裁。

土耳其总统埃尔多安11日晚在伊斯坦布尔出席活动时表示，土耳其目前在叙利亚的军事行动意在保护当地所有叙利亚人的权利，“而且不会分裂叙利亚”。他还说，土军行动将清除叙利亚幼发拉底河以东地区恐怖组织，从而确保土边境安全和土境内叙难民安全返回家园。

土耳其将叙北部库尔德武装视为恐怖组织，但美国将其当作反恐作战合作伙伴。埃尔多安指责叙库尔德武装“人民保护部队”杀害许多平民，表示“土耳其难以等待更长时间再采取行动”。

联合国驻叙利亚人道主义协调员里达11日发表媒体声明说，自土耳其9日在叙东北部展开军事行动以来，已造成约10万平民逃离家园。交战还造成叙东北部哈塞克省一座重要的水站停运，由于冲突持续，维修人员无法抵达水站。该水站是哈塞克市及其周边地区约40万居民的用水来源。此外，连日来交战地区的市场、学校和诊所都已关闭，只有一家公立医院尚在运行。

里达表示，联合国和其他人道主义机构对事态发展感到担忧，要求各方遵守国际人道主义法，保护平民安全和民用基础设施，确保人道主义援助安全、持续抵达平民手中。

欧洲理事会主席图斯克11日在塞浦路斯首都尼科西亚呼吁，土耳其应停止在叙北部的军事行动，否则可能导致另一场人道主义灾难。他说，土安全问题应该通过政治和外交手段来解决，军事干预只会使情况变得更糟。

土耳其近期计划在叙东北部建立一个“安全区”，用于安置数百万叙难民。埃尔多安威胁说，如果不能设立“安全区”，他将让数百万难民涌入欧洲各国。图斯克对此表示，欧盟永远不会接受土耳其拿难民当武器进行勒索，他谴责埃尔多安的威胁“非常不合时宜”。

土国防部9日晚宣布，土耳其军队已对叙北部的库尔德武装展开地面军事行动。叙外交部10日谴责土耳其在叙北部展开的军事行动中造成平民死伤，表示叙将采取一切合法手段进行抗击。叙政府一直认为美国和土耳其在叙北部的军事存在是对叙主权的侵犯，并对此表示谴责。（参与记者：赵菁菁、郑一晗、汪健、张保平、易爱军、刘晨、刘品然）

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