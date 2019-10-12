首位太空行走宇航员列昂诺夫去世 普京悼念

“那景象壮观极了！星辰没有闪烁。太阳似乎与黑天鹅绒般的天空融为了一体。地球独自转动着。”54年前，完成了人类首次太空行走的苏联宇航员阿列克谢·列昂诺夫这样描述面前的浩瀚宇宙。

1965年3月18日，列昂诺夫在执行太空任务时进行了离舱12分钟的太空行走，成为历史上走出飞船进入太空的第一人。2个半月后，美国人完成了自己的第一次太空行走。

10月11日，列昂诺夫因病在莫斯科去世，享年85岁。俄罗斯总统普京向列昂诺夫的家人表示慰问，他称赞列昂诺夫为“真正的先驱，一个坚强而英勇的人。”

“太空行走”第一人列昂诺夫 （人民网记者 屈海齐摄）

为完成太空行走的壮举，列昂诺夫曾经历了几次九死一生的考验。行前，苏联曾发射无人侦察飞船来收集太空环境对人体影响的数据，但在返回地球前，侦察飞船却突然自爆，珍贵数据无影无踪……列昂诺夫和别利亚耶夫就在这样充满未知的情况下接受任务，登上了“上升2号”飞船。

漂浮在舱外时，列昂诺夫几次离开舱门距离达5米之远。他身上的宇航服因膨胀而过度变形，危急之下他不顾身体的承受能力，两次果断地调低了生命保障系统的气压。再后来，飞船定位系统又出现了故障，他们被迫冒险采用手动方式着陆，飞船降落在离预定地点数百公里的原始森林深处。着陆24小时后他们才在大雪覆盖的森林里被找到。

“我全神贯注，保持着冷静漠然的情绪，不怎么兴奋。”列昂诺夫这样描述他在舱外的心情。2015年，列昂诺夫接受了人民网俄罗斯代表处记者的采访。这位老人幽默地说，“莫斯科广播电台当时报道说，‘请注意，请注意，有一名航天员走出太空，正在自由活动’，当时我的第一想法是，这个人是谁？我甚至没考虑过这个问题。后来才明白，原来是地球人从画面上看到的自己！”

在那次采访中，列昂诺夫对中国在航空航天领域取得的成就赞不绝口。“现在许多国家都在进行太空探索，但只有3个国家有自己的宇宙飞船，自己的系统和自己的宇航员，这其中就包括中国。”他曾到过北京、上海和四川，并被授予了成都荣誉市民的称号。

列昂诺夫在美国也广受尊敬。他去世后，《纽约时报》评论说，列昂诺夫里程碑式的成就，证明人类能够脱离飞行器的禁锢，在宇宙中存活。美国宇航局在一则声明中表示，列昂诺夫在宇宙真空中的冒险开启了人类出舱活动的历史，今天的宇宙空间站维修由此成为可能。 （徐祥丽）

(责编：徐祥丽、杨牧)