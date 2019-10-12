新华社加德满都10月12日电 财经观察：“中国制造”助力尼泊尔发展

新华社记者耿学鹏 刘天

近些年，中国格力空调在尼泊尔的销量保持着近30%的年增长率，空调销量大增有赖于尼泊尔电力供应的持续改善，而这两个变化的发生得益于中国制造和中国技术持续改善当地民众生活、助力当地基础设施建设。

“‘中国制造’如今在尼泊尔大受欢迎。”格力空调在尼泊尔的代理商拉詹德拉·什雷斯塔告诉新华社记者，中国品牌的家用电器、手机等已成为尼泊尔当地抢手货。

什雷斯塔说，格力刚进入尼泊尔市场时曾一度“遇冷”，“但当人们开始使用格力后，就逐渐了解、信赖和喜爱这一品牌”。格力目前在尼泊尔有40多家经销商或合作伙伴，已成为当地领先的空调品牌。

在什雷斯塔看来，“中国制造”的畅销主要因为产品的可靠质量和高性价比。此外，中国产品的产品线丰富，能为消费者提供多样化选择。

还有一个重要原因，那就是近年来，尼泊尔的电力供应、通信网络等基础设施建设取得了长足发展。“格力近些年销量大增要部分归功于尼泊尔如今更加稳定的供电，”什雷斯塔说，“过去，尼泊尔电力严重短缺，人们自然也不会买空调。”

“中国制造”在尼泊尔基础设施的建设过程中发挥了重要作用。尼泊尔电力局总经理库尔·曼·吉辛·塔芒告诉新华社记者，中国在世界水电领域保持领先地位，在尼泊尔开展众多合作项目，给尼泊尔带来资金、设备和技术，极大帮助了尼泊尔相关事业的发展。

不少专家认为，与中国产品相比，中国技术将对尼泊尔发展起到更重要的推动作用。尼泊尔跨喜马拉雅商会高级副主席阿肖克·库马尔·什雷斯塔说：“我认为中国技术帮助我们实现‘繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人’的愿景。”

2018年10月，5台中国产比亚迪电动巴士正式交付尼方，标志着尼泊尔拥有第一个电动巴士车队；同月，尼泊尔航空公司首次在加德满都-卢卡拉航线使用中国运12E飞机，使这一航线在中断两年后恢复；如今，中尼合作生产水泥，改变了尼泊尔每年消耗大量外汇进口水泥的历史……

“尼泊尔通信运营商使用中国技术和设备，尼泊尔的建筑也使用中国在尼投资工厂生产的水泥，”尼泊尔知名学者尤巴拉杰·桑鲁拉说，“在农业、通信、清洁能源、基础设施建设等领域的中国技术将帮助尼泊尔实现更快发展。”（参与记者：毛鹏飞、周盛平）

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