新华社华盛顿10月11日电 财经观察：美联储两大“水管”齐开应对“钱荒”

新华社记者杨承霖

美联储11日宣布再次延长回购计划，同时自本月起以每月600亿美元的速度扩张资产负债表，双管齐下向金融市场投放货币，试图让刚刚经历9月“钱荒”和处于多重不确定性压力下的美国金融市场获得充足的资金和信心。

美联储当天宣布，将自今年9月中旬启动的回购计划至少延长到2020年1月，以确保金融系统中美元供应充足，并降低货币市场压力对政策执行产生不利影响的风险。

自今年9月美国金融市场突现“钱荒”之后，美联储便将回购作为增加货币供应量、平息市场忧虑的主要政策工具。截至目前，美联储已第二次延长回购计划，此前美联储曾宣布将原定于10月10日结束的回购计划延长至11月4日。

市场分析人士普遍认可美联储的最新举措。美国联博资产管理公司资产组合经理威尔·史密斯表示，美联储的底线是确保流动性不出问题。美国银行分析师拉尔夫·阿克塞尔也表示，没人愿意让资金紧缺加剧美国不断恶化的经济前景。

从纽约联储公布的最新数据来看，当前美国隔夜回购市场上的美元供应已暂时恢复充足，并带动利率水平回归稳定。

美联储当天还宣布扩张资产负债表，计划自10月15日起通过每月购买600亿美元短期美国国债，将货币供应量维持在等同或高于今年9月初的水平，该行动将持续到明年第二季度。

扩张资产负债表俗称“扩表”，指央行通过购买资产来扩大自身资产负债表规模，以支持货币增发的经济行为。美联储在2008年金融危机爆发后推出“量化宽松”政策，就曾多次借助大规模扩表方式向金融市场“放水”，以刺激当时处于衰退之中的美国经济。

美联储强调，此次延长回购和扩表完全是为了确保货币政策效果而实施的技术性措施，并不代表美联储货币政策立场转变。美联储主席鲍威尔日前也强调，扩表的目的是管理货币量，绝不能与美联储在2008年实施的大规模资产购买计划相混淆，也不意味着美联储重启“量化宽松”。

从数量来看，美联储目前公布的扩表力度无法与2008年9月金融危机期间的首轮“量化宽松”相提并论，但与2012年9月13日开启第三轮“量化宽松”时每月扩表850亿美元的力度较为接近。

美国智库卡托研究所高级研究员乔治·塞尔金认为，美联储未将此次扩表称为“量化宽松”，是因为担心这会让人们觉得美联储正在抗击经济衰退。美国宏观政策研究公司联合创始人劳拉·罗斯纳也认为，美联储不想发出“情况很糟糕”的信号。

(责编：刘晗璐(实习生)、杨牧)