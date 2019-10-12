国际调查小组：波音737MAX系列飞机的审批认证存在问题

新华社华盛顿10月11日电（记者周舟）一个国际航空安全监管机构联合小组11日发布报告称，美国联邦航空局评估波音737MAX系列飞机的能力不足且存在违规现象，导致飞机安全性漏洞未被发现。作为监管机构，美国联邦航空局的航空认证体系需改进。

今年3月10日，埃塞俄比亚航空公司一架波音737-8客机（属于737MAX系列）失事，这是继去年10月29日印度尼西亚狮子航空公司同型号客机失事之后，波音737-8客机发生的第二起空难事故。两起空难均与“机动特性增强系统（MCAS）”自动防失速软件被错误激活有关。

空难发生后，上述联合小组成立，其成员来自美联邦航空局、美国航天局，以及来自欧盟、加拿大、中国、日本等9个方面的民航监管机构。11日联合小组发布的调查报告显示，波音737MAX系列飞机的“机动特性增强系统”未被视作一个完整的功能加以评估，相关评估过程“碎片化”，被交予“互不通气的团队”处理。报告说，如果美联邦航空局技术人员完全了解“机动特性增强系统”，本可以要求飞机加装“稳定器”，后者可能会避免空难的发生。

报告认为，美联邦航空局的部分规定未得到贯彻，还有部分规定过时。另外，对飞机更新设计进行评估的美航空局专家数量不足，其中“波音航空安全监督办公室”只有24名工程师。

空难发生后，波音737MAX的“机动特性增强系统”安全评估过程被曝存在严重缺陷，本该承担监管责任的美联邦航空局把这项任务“外包”给波音，让波音自己完成自家客机安全性的认证工作。报告说，为了使波音737MAX系列飞机尽快投入使用，部分承担这一任务的波音雇员面临了“不当压力”。

不过，报告指出，美联邦航空局并未要求联合小组对波音737MAX系列飞机的全部认证流程进行评估，也没有要求该小组评估与波音737MAX系列飞机复飞相关的细节。

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