数字经济推动经济质量发展变革 包容的全球化趋势不可逆转

人民网讯 10月11日，中国国际数字经济博览会在石家庄开幕，由2019中国国际数字经济博览会组委会主办，中国电子商会(CECC)、全球化智库（CCG）承办的首届全球数字经济联盟峰会（D50）同步举行并发布2019福布斯全球数字经济100强榜单。围绕“数字经济国际合作面临的机遇和挑战”，诺贝尔经济学奖获得者、著名经济学家爱德华·普雷斯科特，英国信息技术电信和电子协会副会长兼国际贸易总负责人西蒙·斯皮尔等数字经济领域大咖进行了圆桌讨论。

峰会以“共建全球数字经济命运共同体”为主题，邀请了众多国际数字经济领域国内外嘉宾，探讨了数字经济国际合作新问题及发展机遇与挑战，发布了全球数字经济联盟未来发展三年行动计划。

河北省人民政府副省长夏延军指出，数字经济是推动经济发展质量变革、效率变革和动力变革的“加速器”，已成为世界各国竞相发展的新高地。

原国务院信息化领导小组办公室常务副主任、原信息产业部副部长、中国电子商会原会长曲维枝认为，当前数字经济成为新经济形态，更易实现规模经济，成为全球经济发展新动能，全球数字经济联盟（D50）要承担起纽带责任，团结全球各国有共识的数字经济精英，加强各国数字经济合作，只有开放才能加速融合，形成强有力的依托，对经济全球化才有实效推动。

以“数字时代不可逆转的全球化”为主题，波兰前第一副总理兼财政部长格列格尔茨·W·科洛多科演讲认为，全球化是各国经济和市场自由化、融合化的历史性进程，基于全球化的联通性和微观经济基础，特别是以数字技术为代表的新技术革命的兴起，新实用主义、新的科技革命及全球化未来的影响，都决定了走向包容的全球化趋势不可逆转。

剑桥电子商会主席西蒙·米德发表了“协作成就数字创新”的主旨演讲，介绍了英国数字经济的规模、领域和潜在发展领域，并通过剑桥电子商会自身在数字经济发展和国际合作上的具体实践，要通过协作成就数字经济创新。

中国工程院院士倪光南介绍了开源芯片的新潮流，建议各国在设计芯片时可采用自由度高、简约程度强的指令集，这与数字经济未来发展对芯片需求日益碎片化的趋势相契合，具有巨大的发展前景，将大大促进数字经济发展，他建议联盟各国成员利用好开源芯片技术服务全球数字经济发展。

2019福布斯全球数字经济100强榜单从多个角度对全球数字经济领域的企业进行评估，展现了数字经济在人工智能、云计算等领域的发展潜力。福布斯推出的全球数字经济100强榜单中，中国上榜企业数量位列第二，14家上榜。

为了促进数字经济和实体经济融合发展，推动数字经济发展与治理的国际合作，中国电子商会会长王宁代表全球数字经济联盟在峰会上正式发布了《全球数字经济联盟（D50）未来发展三年行动计划(2020-2022年)》。中国、奥地利、印度、加拿大、阿根延、德国、英国、韩国、瑞士、波兰、美国、巴西、墨西哥、科特迪瓦、蒙古国、比利时、尼日利亚、日本等多个国家的行业机构、代表共同参与。

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