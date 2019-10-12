乌克兰过半受访者反对给予顿巴斯特殊地位

新华社基辅10月11日电（记者李东旭）乌克兰智库拉祖姆科夫中心11日公布的民意调查显示，半数以上受访者反对立法给予乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）特殊地位。

拉祖姆科夫中心10月4日至9日对2015名18岁以上乌克兰居民进行了抽样调查，其中56%的受访者反对给予顿巴斯地区特殊地位并写入宪法，26%的受访者支持给予顿巴斯地区特殊地位。

根据调查，56%的受访者希望顿巴斯地区作为乌克兰领土一部分仍然保持原来的地位不变，13.5%的受访者认为顿巴斯作为乌克兰领土一部分可以有更大独立性，10%的受访者不在意顿巴斯自治。

乌克兰总统泽连斯基3日在总统新闻网站上发表讲话说，乌克兰将制定新的法律给予顿巴斯地区特殊地位，新法律将与乌克兰社会各界充分讨论并且不会越过任何“红线”。该消息引起乌克兰社会强烈不满，近日来乌克兰多地发生抗议示威活动，反对给予顿巴斯地区特殊地位。

2018年10月4日，乌克兰议会通过了延长顿涅茨克州和卢甘斯克州部分地区自治权到2019年12月31日的特殊法令，规定仅在满足关于地方自治特殊命令的所有条件后，特别是所有非法武装部队及其军事装备、战斗人员和雇佣兵从乌克兰领土撤出的条件下，才可以在顿巴斯某些地方实行地方选举和自治。

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