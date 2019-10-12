多起山火侵袭加州 数万人紧急疏散

人民网旧金山10月11日电（邓圩 宫欣）一夜之间，一场名萨德勒里奇（Saddleridge）的野火席卷了南加州北部地区，造成了一人死亡、数十栋房屋被毁、10万人紧急疏散、超过32所学校关闭、部分主要公路被封。

大火始于当地时间10月10日晚上9点左右，沿着圣费尔南多谷（San Fernando Valley）北部蔓延，一夜之间跨越两条主要高速公路，迅速燃烧至洛杉矶部分居民区中。

洛杉矶消防局局长拉尔夫·特拉萨斯（Ralph Terrazas）表示，在干燥天气和高达70英里/小时的阵风推动下，截至周五早上7:30，萨德勒里奇大火已烧毁4700多英亩土地，摧毁了至少25座房屋。

该负责人还说，周四晚一名中年男子在起火地点附近因心脏骤停而死亡，一名试图灭火的消防员眼睛受伤。

萨德勒里奇大火以每小时800英亩的速度向西蔓延至波特牧场（Porter Ranch）。该地区位于城市荒地界面，是城市与与野生动植物交界处。

当局已下令强制疏散波特牧场（Porter Ranch）和奥克里奇庄园（Oakridge Estates）附近的居民，警察局长米歇尔·摩尔（Michel Moore）表示，该地区共2.3万户家庭，约10万名居民被迫强制疏散。

大火使得至少三条主要高速公路的部分路段被封锁，超过32所学校关闭。据悉，拥有约30,000名本科生的加利福尼亚州立大学北岭分校宣布，由于大火，该校区将于周五关闭。

官方表示，目前起火的原因尚不清楚，但已有约1000名消防员参与灭火，官方预计他们将在未来几天内扑灭大火。

八处大火正在燃烧加州

萨德勒里奇大火只是加州正在燃烧的八处大火中的一个。

檀香木（Sandalwood）大火，布里塞堡（Briceburg）大火，雷切（Reche ）大火，温迪（Wendy）大火，卡普莱斯（Caples）大火……成群的野火吞没了加州数千英亩的土地。

据河滨县治安部门表示，位于洛杉矶以东70英里处的檀香木大火已经造成了至少1人死亡，两人失踪。

加州消防河滨队的费尔南多·赫雷拉（Fernando Herrera）上尉表示，火灾起因是一辆垃圾车上的物品着火，并蔓延到植被上。“由于圣安娜大风的侵袭，使得这场大火完全失控了，开始以肉眼所见的速度吞噬植被。”

消防部门表示，自周四下午开始，檀香木大火烧毁了至少74座建筑物和超过820英亩的土地。

河滨县警长乍得·比安科（Chad Bianco）告诉记者，一人死于本次火灾。他没有提供有关受害者的详细信息。但他表示警方正在调查是否会提起刑事诉讼。

目前救援工作正在进行，数百当地居民被强制疏散，120名消防员被派往前去灭火。

据加州林业消防局表示，优胜美地国家公园附近的布里塞堡大火是本次爆发的火灾中最大的，已经烧毁了4905英亩的土地，摧毁了一栋建筑。

布里塞堡大火发生在周日下午2:30，靠近140号高速公路上的布里塞堡路桥附近，周一、周二迅速吞噬了3000多英亩土地，并向东南偏南方向蔓延。

经过5天的斗争，参与灭火的1700多名消防员在周五迎来了胜利。加州林业消防局报告说，截至周五早上，30％的火势已被遏制。经过与大火一夜的斗争，让火势只扩大了5英亩。所有强制撤离和消防通知在周五下午1点取消。

加州消防事故发言人埃米莉·基尔戈（Emily Kilgore）表示，布里塞堡大火特别令人担忧，因为它发生在一个长时间没有燃烧的地方。目前火灾原因仍在调查中。

数十万人停电 预达25亿美元损失

每年的夏末和初秋，猛烈的狂风和干燥的气候都让加州时刻处于野火侵袭的威胁下。

去年将天堂镇烧成地狱的坎普山火被称为加州史上破坏性最强的山火，至今回忆起来仍旧让人心有余悸。事后加州消防人员调查确定这起大火因为输电线路点燃，造成85人死亡，并摧毁了一万多个房屋。

被认定为坎普山火元凶的太平洋煤电公司（PG&E），为了避免再次因线路故障引起野火，从9日起在加州超过一半的县内实行停电措施，切断了数十万用户的电力供应。此举是加州有史以来最大规模的预防性停电，受影响的家庭和企业总数达到100万。

PG＆E表示，到周四结束时，超过一半的客户已经恢复供电。在总共73.8万个受影响的客户中，大约有42.6万个已恢复供电。到目前为止，仍有31.2万人处于断电状态。

PG＆E表示，目前的情况已经表明该决定是明智的。副总裁苏梅特·辛格（Sumeet Singh）说：“我们发现了由强风造成的多起损坏或危险事件，包括与架空线接触的掉落树枝。” “如果他们接触火花，一点就燃。”

作为美国最大的电力供应商，该公司断电的举措产生巨大的经济影响。

斯坦福大学伍兹环境研究所的迈克尔·瓦拉（Michael Wara）估计，断电造成的经济损失可能达到25亿美元。

圣何塞市表示，损失至少达到50万美元，预计数字还会上升。该市长山姆·利卡多（Sam Liccardo）说，他们希望PG＆E为公共费用提供一些补偿。

PG＆E公司表示，由于停电是一项计划内的安全措施，因此客户将不会因失去业务、住房替代品或变质食品和药品而得到赔偿。

包括加利福尼亚州州长加文·纽森（Gavin Newsom）在内的许多加州人严厉批评了PG&E的停电。“由于数十年来的糟糕管理，他们处于破产状态。”“他们造成了目前的这种局面，”纽森表示。

PG&E公司在今年1月申请自愿破产保护。该公司在2017年和2018年发生的几起破坏性极强的火灾中承担了巨额债务，面临数10亿美元理赔而负债累累。

纽森称这是多年来管理不善和贪婪的结果。“这不是……一个关于气候变化的故事，而是关于几十年来贪婪和管理不善的故事。”“不是为了公共安全，而是为了谋求利润。”

PG＆E首席执行官比尔·约翰逊（Bill Johnson）并未对加州州长纽森的批评做出回应，但他对该公司未能对客户持续供电表示歉意。

他同时强调，由于目标是“零火花”，因此在类似的天气条件下，未来还可能会出现这类停电。但承诺未来将在与客户沟通方面“做得更好”。

与PG＆E公司一样，为了防止大风击落带电设备而引起的野火，南加州爱迪生电力公司在周四选择切断了将近2.4万个客户的电源。根据爱迪生电力公司网站消息，停电影响了洛杉矶、圣贝纳迪诺、文图拉和克恩县等地的居民和企业。该公司同时警告说，随着圣安娜大风增强，未来可能还会有数千人失去供电。

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