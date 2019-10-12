新华国际时评：解决中美经贸问题要有耐心和定力

新华社华盛顿10月11日电 题：解决中美经贸问题要有耐心和定力

新华社记者周效政 韩洁 高攀

当地时间10月10日至11日，备受瞩目的新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿举行。双方在两国元首重要共识指引下，经过坦诚、高效、建设性的讨论，在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方还讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

从持续一年多的经贸摩擦中走来，我们日渐适应以平常心看待中美经贸关系的起伏变化。本轮磋商朝着解决问题方向取得理性务实的进展，符合两国人民和国际社会的期待，有助于防止经贸摩擦升级和扩散。但后续许多问题依然充满不确定性，我们要始终保持足够的耐心和战略定力。

耐心和定力来自哪里？来自中国经济一如既往的稳健和韧性。自去年2月至今，中国经济不仅没有在种种极限施压手段下出现所谓的“崩溃”，今年上半年还以6.3%的增速稳居世界主要经济体之首。尽管制造业和对美出口受到一定影响，但却倒逼市场主体苦练内功、转型升级、拓展替代市场。今年前8个月，国内每天新登记企业近2万户，与东盟、欧盟及“一带一路”相关国家的贸易额同比增长均在10%左右；新增外资企业超2.7万家，实际使用外资逾6000亿元人民币，而据美中贸委会调查，近九成受访美企并未计划或已将生产搬离中国。事实证明，中国经济发展长期向好的基本面没有改变，也不会改变。

耐心和定力，还在于中方“坚决反对贸易战”和“以磋商与合作解决问题”的立场一以贯之，并越来越得到广泛认同。本轮磋商开始前，中方牵头人分别会见美国工商界代表和国际货币基金组织新任总裁，美方人士表示贸易战只有输家，没有赢家，美国工商界不希望看到加征关税；国际货币基金组织认为贸易战正对世界经济造成严重冲击和影响，该组织高度赞赏中方通过磋商解决问题的决心和诚意。一连串经济数据也证实，贸易战对美国经济、企业和民众的伤害正在加大，美国各界希望早日结束贸易战的意愿越来越强烈，为推动双方朝着解决问题的正确方向相向而行夯实民意基础。

可以说，本轮磋商来之不易的进展，与中方在应对经贸摩擦中始终展现出的理性、耐心和定力密不可分。但也要清醒看到，走过40年风雨，今天的中美关系较以往更加复杂，加之有些人想把经贸问题政治化，找到两国都能接受的经贸问题解决方案恐怕还要经历一个较长的过程。中方从不主动挑起争斗，但也从不害怕斗争，认清中美经贸问题的长期性、复杂性、艰巨性，真正适应“打打谈谈”的常态，从最坏处着眼，做最充分的准备，朝好的方向努力，争取最好的结果，这样我们就能更坚定有效地维护国家核心利益和人民根本利益。

保持耐心和定力，归根结底还需要我们做好自己的事。刚刚欢庆70华诞的新中国正以自信昂扬的姿态持续深化改革、扩大开放，并乐于和包括美国在内的世界各国分享发展机遇。脚踏人间正道，何惧世事沧桑。无论彻底解决中美经贸问题还要多久，都不会阻碍中华民族在大有可为的新时代迈向伟大复兴的坚定步伐。

(责编：刘叶婷、杨牧)