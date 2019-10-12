中国代表在联大阐述中方在军控、裁军与防扩散领域的立场与主张

傅聪在第74届联大裁军和国际安全议程一般性辩论会上发言。 李凉 摄

人民网联合国10月11日电 （记者 李凉）第74届联合国大会裁军与国际安全委员会11日就裁军和国际安全议程进行一般性辩论，中国代表团团长、外交部军控司司长傅聪参加会议并发言。

傅聪表示，当前世界正面临百年未有之大变局，国际军控与裁军进程处于关键的十字路口，面临一系列重大挑战：美国竭力谋求单方面安全优势，严重破坏全球战略稳定；动辄毁约退群，国际安全面临前所未有的不确定性；背信弃义和极限施压使伊朗核问题不断升级，中东紧张局势处于危险边缘；科技发展“双刃剑”效应日趋显现，高新科技军事应用正对全球安全产生深刻冲击。

傅聪指出，面对深刻复杂演变的国际形势，中国国家主席习近平提出了构建“人类命运共同体”的理念，倡导各国树立共同、综合、合作、可持续的安全观，为解决当今世界的安全与发展难题指明了方向。

傅聪全面阐述了中国在军控、裁军与防扩散领域的政策立场，介绍了中国为维护国际和平与安全、推进全球安全治理所作的努力，并提出四点主张：一是应坚决捍卫多边主义，维护和发展多边军控体系；二是应维护全球战略稳定，循序渐进推进核裁军进程；三是应坚持通过政治外交手段解决扩散问题；四是应切实推进战略新疆域治理，促进和平发展。

傅聪表示，今年是中华人民共和国成立70周年，明年是联合国成立75周年，中国和世界的发展都站在了新的起点上。中国将继续坚定走和平发展道路，努力推动国际军控进程健康发展，以负责任姿态参与全球安全治理，为维护国际和地区和平与安全、构建人类命运共同体作出新的贡献。

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