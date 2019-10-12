金奈论道 把脉龙象共舞（望海楼）

10月11日，中国国家主席习近平抵达印度金奈，应印度共和国总理莫迪邀请，出席中印领导人第二次非正式会晤。莫迪在社交媒体上分别用中文、英文、印地语发文，表示很高兴接待习近平主席，期待会晤进一步加强印中关系。

中印领导人非正式会晤成为两国高层交往的新模式。去年4月，习近平主席同莫迪总理在武汉举行首次非正式会晤。两天时间、六场活动，会晤形式新颖灵活，无论是参观博物馆，还是东湖茶叙、泛舟湖上、林间漫步，都有助增进两国领导人相互了解和友谊。此后，中印各领域交流合作全面推进，有关分歧得到妥善管控，两国关系步入平稳向好新阶段。

当前，世界处于百年未有之大变局，主要表现为国际实力对比东升西降，世界经济与战略的重心由欧洲和大西洋地区向亚洲和太平洋地区转移。中印同为发展中国家和重要新兴经济体，也是世界上仅有的两个10亿人口级别的大国，面临共同的发展机遇和现实挑战，都有意抓住大变局中的积极因素顺势而为。与此同时，世界上单边主义和保护主义有所抬头，针对发展中国家的风险和挑战上升。中印携手合作，不仅助力彼此发展，也有助于维护发展中国家共同利益，推动世界多极化和经济全球化进程。

中印领导人金奈论道，把脉龙象共舞，为下一阶段中印关系发展共绘美好蓝图，也为当前充满不确定性的世界提供稳定性、注入正能量。

深入沟通事关中印关系发展的全局性、长期性和战略性问题。近年来，中印关系曾遭遇波折，消除误判、管控分歧是两国关系稳定发展的重要保障。武汉会晤期间，习近平主席对把握好中印关系提出一个基础、三个关键点，强调两国要本着积极、开放、包容的心态，正确分析和看待彼此意图，为中印关系发展指明航向。金奈会晤中，中印将继续发挥高层交往引领作用，使双边关系进入新阶段。

相互尊重、相互学习、相互借鉴，携手实现共同发展繁荣，实现中印两大文明伟大复兴。中国尊重周边国家选择适合本国国情的发展道路。中国坚持不干涉内政、不强加于人。在中印合作进程中，中国始终关注印度的舒适度。中印都是拥有几千年历史的文明古国，交流互鉴绵延至今。中印人文交流大有潜力可挖。双方要以明年中印建交70周年为契机，开展更广领域、更深层次的人文交流，共同倡导和促进不同文明对话交流，为双边关系发展注入更加持久的推动力，续写亚洲文明新辉煌。

开拓务实合作新空间。近年来，中印双边贸易额保持持续上升态势，2018年达历史新高。中印视彼此为发展机遇，两国企业积极开拓对方市场，开展业务，实现互利共赢。中印正在推动产业对接融合，数字合作有望成为两国合作新亮点。

发出发展中国家的共同声音。近年来，中印在上合组织、金砖国家、二十国集团等多边平台密切互动。中印强化政策协调，有利于增加发展中国家的代表性和发言权。

（作者为国际问题专家）

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