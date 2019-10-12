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越境打击 土军行动引“伊斯兰国”重组担忧

2019年10月12日09:13  来源：新华网
 

　　土耳其军队越境打击库尔德武装，促使一些国家担忧关押在叙利亚东北部的“伊斯兰国”成员越狱、重组，让这一极端组织有机会死灰复燃。

　　发起军事行动次日，土耳其政府10日说，后续将在叙利亚境内设立“安全区”，关押“伊斯兰国”成员。

　　【土方愿担责】

　　土耳其外交部长梅夫吕特·恰武什奥卢告诉媒体记者，关押“伊斯兰国”人员的监狱或营地如果在“安全区”内，“我们会负责”。

　　土耳其一段时期以来希望在叙利亚北部设立“安全区”，以隔开本国边境和占据叙利亚东北部的库尔德武装，同时安置土耳其境内现有超过360万叙利亚难民。

　　恰武什奥卢说，土方会要求一些国家认领出自本国的“伊斯兰国”人员，但不少国家拒绝这一要求，如果它们维持这一立场，“土耳其将承担责任，看住他们（‘伊斯兰国’人员），追究他们的罪责”。

　　他说，对在“安全区”以外在押的“伊斯兰国”人员，土方不会承担责任。

　　库尔德武装在多国联军支援下今年3月夺取“伊斯兰国”在叙利亚的最后据点。数以千计的“伊斯兰国”成员现在叙利亚东北部监狱内，他们数以万计的家属在营地内，由以“人民保护部队”为主体的库尔德武装看管。

　　【法方表关切】

　　法新社报道，对库尔德武装而言，“伊斯兰国”成员逃脱、重组更能引起国际社会“非议”土耳其军事行动。

　　叙利亚库尔德当局10日说，辖区内一座关押“伊斯兰国”成员的监狱遭土军炮弹击中；如果战事加剧，极端人员可能逃脱。

　　土耳其媒体甚至推测，在押极端人员受过专业作战训练，“人民保护部队”可能孤注一掷，释放并武装这些俘虏，利用他们与土军作战。

　　法国外交部长让－伊夫·勒德里昂10日告诉法国电视2台，由30多个国家参与的打击“伊斯兰国”联军应紧急磋商。“我们该如何确保‘伊斯兰国’武装人员关押地点的安全？所有事都应摊到桌面上说清楚。”

　　勒德里昂认为，“伊斯兰国”没有覆灭，下属武装人员无论在监狱、营地或其他秘密地点，“都在寻找时机，等待我们分散注意力”。

　　只是，法方继续不愿接收出自本国的“伊斯兰国”人员。他说，“这是所有欧洲国家的立场”，“伊斯兰国”人员应在犯罪地接受法律制裁，而不是他们的家乡。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)
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