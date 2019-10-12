涉嫌违规捐款 特朗普律师合作伙伴落网

美国总统唐纳德·特朗普私人律师的两名合作伙伴离开美国时遭逮捕。他们关联针对特朗普的弹劾调查，受到多项罪名指控，包括非法向支持特朗普连任的团体捐款32.5万美元。

【多项罪名】

美国纽约州南区联邦检察官杰弗里·伯曼10日告诉媒体记者，佛罗里达州商人列夫·帕纳斯和伊戈尔·弗鲁曼违反联邦竞选财务法，非法向支持特朗普2020年竞选连任的“美国优先行动”筹款委员会捐款。

帕纳斯和弗鲁曼9日晚在首都华盛顿郊外杜勒斯国际机场持单程机票准备登机前往欧洲时遭逮捕。两人是特朗普私人律师鲁迪·朱利安尼的合作伙伴，都是美国公民，会说俄语。帕纳斯在乌克兰出生，弗鲁曼在白俄罗斯出生。

依据一份20页篇幅起诉书，帕纳斯和弗鲁曼受到共谋罪、虚假陈述和伪造营业记录等指控，另外两名男子一同受到指控。

起诉书说，帕纳斯和弗鲁曼2018年5月以一家液化天然气企业的名义向“美国优先行动”汇款32.5万美元，但这家企业实际只是一个空壳，资金来源是一名希望在美国多地获得大麻零售许可的俄罗斯商人。那名商人转账给两人至少100万美元。美国法律规定，竞选活动不能接受境外捐款。

同时，两人在美国政府召回前驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇一事中发挥作用。起诉书说，帕纳斯应乌克兰政府官员要求，请一名共和党籍众议员帮助促成美国政府解职或召回约万诺维奇。约万诺维奇2019年5月应召回国。

两人还受到指控，以其他人名义向竞选联邦公职和纽约州、内华达州等州一级公职的候选人非法捐款，希望后续获得大麻零售许可。

【关键角色】

特朗普10日回应，不认识帕纳斯和弗鲁曼，也没有与朱利安尼聊过他们。朱利安尼拒绝回应。他先前接受路透社采访时说，这两人就一些事务帮助过他。

美联社报道，起诉书没有显示总统有过失，但两人关联特朗普所受国会众议院弹劾调查。朱利安尼致力于促使乌克兰启动针对美国前副总统、2020年总统选举民主党热门竞选人乔·拜登的腐败调查。帕纳斯和弗鲁曼参与这一努力，今年1月帮助安排乌克兰前官员与朱利安尼见面。

美国一名情报官员8月说，特朗普7月25日与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通电话，要求对方调查拜登和他的儿子亨特。这名情报官员提及朱利安尼在乌克兰的合作伙伴试图与泽连斯基团队取得联系，但不清楚是不是指帕纳斯和弗鲁曼。

民主党籍众议院议长南希·佩洛西9月24日宣布发起针对特朗普的弹劾调查。众议院下属3个委员会先前要求帕纳斯和弗鲁曼作证并交出相应文件，但他们的律师说不会配合调查。

众议院10日向两人发出传票，要求交出文件并在晚些时候作证。

众议院9月30日向朱利安尼发传票，要求他10月15日以前交出关联特朗普与泽连斯基通话的文件。

参议院民主党领袖查克·舒默10日说，关联朱利安尼合作伙伴的最新进展“非常令人不安”，朱利安尼“有义务在宣誓后作证”，以澄清真相。（王雪梅）（新华社专特稿）

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