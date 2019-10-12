提名遇阻 新一届欧盟委员会难以如期履新

欧洲议会10日否决法国推举的下届欧洲联盟委员会委员人选，令法国总统埃马纽埃尔·马克龙尴尬，候任欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩如期组建新一届班子的愿望面临落空。

【政争作祟】

马克龙推举茜尔维·古拉尔出任欧盟委员会分管数字经济、产业政策和防务产业的委员，但欧洲议会以82票反对、29票赞成予以否决。

部分投反对票的欧洲议员认为，古拉尔任欧洲议会议员期间有不正当行为，涉及员工薪资和有偿咨询，饱受非议。

德新社报道，古拉尔的提名可能涉及欧盟内部政治斗争。马克龙先前阻挠新一届欧盟委员会主席人选，冯德莱恩继而作为妥协人选胜出。

马克龙10日晚说，冯德莱恩支持古拉尔出任欧盟委员，一度告知古拉尔的提名得到欧洲议会主要党团认可。欧洲议会如今予以否决，“我需要得到解释”。

依据程序，法国需要推出新人选，再接受冯德莱恩谈话以及欧洲议会听证和表决。

冯德莱恩呼吁各方迅速行动，就新一届欧盟委员会全体成员达成一致。

【履新成疑】

依据欧盟法律及程序，新一届欧盟委员会必须接受欧洲议会质询，全体成员名单定于本月23日付诸欧洲议会表决，11月1日履新，任期5年。

按照《欧洲政治周报》网站的说法，古拉尔提名遇阻，意味着新一届欧盟委员会几乎肯定难以如期履新。

除古拉尔人选，欧洲议会反对匈牙利和罗马尼亚推举的委员人选。

罗马尼亚议会10日通过反对党针对政府提议的不信任案，社会民主党主席维奥丽卡·登奇勒领导的政府因而下台。政局陷入困境，意味着罗马尼亚方面短期内难以推举新的人选。（徐超）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)