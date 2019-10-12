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被两枚“导弹”击中 伊朗油轮红海遇袭

2019年10月12日08:32  来源：新华网
 

　　伊朗国家石油公司一艘油轮11日在红海遇袭。伊朗外交部证实，两枚“导弹”击中油轮。

　　多家伊朗媒体11日早些时候报道，一艘伊朗油轮在距离沙特阿拉伯吉达港大约96公里处爆炸并起火。伊朗学生通讯社报道，油轮可能遭遇“恐怖袭击”。

　　伊朗石油公司随后在一份声明中说，两枚导弹在红海水域击中这家企业旗下苏伊士型油轮“萨比提”号。

　　伊朗国家电视台报道，油轮船体受损，船上装载的原油泄漏。伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，泄漏晚些时候停止。伊朗光明通讯社报道，油轮上的船员安全。

　　伊朗外交部发言人阿巴斯·穆萨维在一份声明中说，“萨比提”号在半小时内两次遭导弹击中，伊方已经启动调查。他没有提及伊方怀疑哪一方发射导弹。

　　按照穆萨维的说法，伊朗油轮近几个月是红海水域“破坏性活动”的目标。

　　沙特方面暂时没有回应“萨比提”号遇袭事件。

　　金融信息企业路孚特公司提供的船只数据显示，“萨比提”号装载大约100万桶原油，所启动的定位装置显示它11日上午位于吉达港西南方向大约130公里处。

　　美联社报道，由于美国政府对伊朗方面实行制裁，伊朗油轮一些时候会关闭定位装置。

　　美国去年5月退出伊朗核问题全面协议，恢复并增加对伊制裁，意图全面封堵伊朗原油出口，切断伊朗政府财政来源。

　　伊朗油轮遇袭消息传出以后，美国海军第五舰队发言人佩特·帕加诺告诉媒体记者，美方已经“获悉关联这起事件的媒体报道”。他没有发表其他看法。

　　国际原油价格11日上涨。英国伦敦布伦特油价上升2%，至每桶60.40美元。

　　英国德里亚德海洋情报公司说，伊朗油轮遇袭可能导致美国和沙特与伊朗的关系进一步恶化。

　　这一海洋信息企业说，随着“伊朗和沙特的地缘政治僵局持续”，中东地区可能迎来“海上威胁不断增大”的时期。

　　今年9月14日，沙特国家石油公司两处设施14日遇袭，也门胡塞武装宣称发动袭击。只是，沙特和美国方面认为胡塞武装不具备打击沙特石油设施的能力，指认伊朗参与袭击，遭到伊朗方面否认。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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