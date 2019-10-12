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全球38架波音737 NG系列客机出现结构性裂缝

2019年10月12日08:31  来源：新华网
 

美国波音公司10日说，各国航空运营商检查这家企业生产的810架737 NG系列客机，发现38架出现结构性裂缝，需要维修、更换部件。

波音公司和多名航空运营商的高级主管说，问题客机将停飞，直至完成维修；检查结果显示，部分裂缝出现在一个连接机身和机翼的部件。

737 NG是第三代737系列客机，早于737 MAX系列。两架737 MAX系列客机去年以来相继失事，737 MAX客机继而遭停飞或禁飞。

美国西南航空公司和巴西戈尔航空公司9日停飞至少13架737 NG客机。西南航空公司发言人布兰迪·金说，两架飞机显现裂缝，安排下周接受维修。

美国航空公司和美国联合航空公司本周早些时候说，没有发现自家客机有裂缝。

美国雷蒙德·詹姆斯合伙公司的分析师推测，维修出现裂缝的客机可能需要长达60天。

美国联邦航空局上周要求航空运营商检查波音737 NG系列客机，说特定裂缝“可能对飞机结构完整性产生不利影响，导致飞机失控”。航空运营商须在7天内检查已经完成超过3万个飞行循环的客机，而超过2.26万个、低于3万个飞行循环的客机须在后续运行1000个飞行循环内接受检查。飞行循环指起落次数。（顾梓峄）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、杨牧)
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