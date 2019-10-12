钟声：朝着解决问题的方向往前走

10月10日至11日，新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿举行。双方在两国元首重要共识指导下，就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

人们此前纠结过、困惑过的一些问题，比如，为什么又一次出发，怎样才能谈下去，现在由事实给出了答案——朝着解决问题的方向往前走，顺应民心民意，终究是有意义的。人们相信，取消全部加征关税，让贸易战真正停止，以建设性行动为实现贸易平衡而努力，寻求共同利益的最大公约数，才能最终解决经贸问题。

一年多了，中美经贸摩擦持续，磋商进程坎坷。尽管情节跌宕起伏，但唯有万物本应遵循的道义，才是引领事物衍进方向的决定力量。有目共睹，中方维护国家核心利益和人民根本利益的立场不可撼动，绝无可能在任何原则问题上做交易，对中方蛮横施压是不可能解决问题的。这就是道义使然。

中国人讲究“慎观终始，审察事理”。回望上一轮磋商以来两个多月的起起伏伏，总可以辨析一些启示。非理性霸蛮行径带来什么？对抗和伤害。释放善意的举动带来什么？良性互动和解决问题的机遇之窗。

中美经贸问题需要解决，让新一轮磋商成为一次有意义的再出发，这是中美双方共同肩负的责任。贸易战没有赢家，万不能落入“双输”陷阱。但凡出于理性思考，就应该竭尽可能做好共赢大文章，避免言战促战。

挑起和升级经贸摩擦，不仅无助于减少贸易逆差，而且负面影响远超想象——从制造业向服务业、消费等领域扩散，令美国民众叫苦不迭，美国企业家提交成千上万个排除加征关税申请就说明了问题。大国的生存空间、利益空间，本就是大格局意义上的事情，在小算盘、小账本上断然理不出名堂。这是“利可共而不可独”的世界，中国人早就在历史上总结出“独利则败”的规律。美方表示“要与中国达成一个贸易协议，但必须是对美国有利的贸易协议”，可值得提醒的是，如果没有互利前提，就不可能对美方真正有利。

显然，美方应该算算打压中国究竟给美国带来了多大的反作用力。世界经济论坛最新公布的《全球竞争力报告》显示，美国从冠军宝座跌落到第二位，几乎所有的专业分析都认为美国排位的下降主要是因为受到中美经贸摩擦不断升级的影响。舆论还普遍注意到，中国的排名依然与去年持平。美国商务部近日公布的数据显示，美国8月份商品和服务贸易逆差比前一个月增加1.6%。而美国供应管理学会本月初发布的调查数据显示，9月份美国制造业采购经理人指数大幅下滑，创下2009年6月以来最低水平,说明美国制造业萎缩加剧。美国劳工部的最新数据显示，受经济不确定性和制造业萎缩影响，美国8月份新增就业岗位比上月减少1.7%，比去年11月的峰值减少了50万个岗位。这些情况足以说明，悖逆厚德载物之道，遏制打压别国、对外转嫁国内矛盾，根本不能使美国保持强大。

同美国市场信息形成反差的是，来自中国市场的“旺”消息一再令世人惊叹，刚刚结束的国庆长假更是堪称金光灿灿——7天时间，多项消费数据再创历史新高：全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元，同比增长8.5%；国内旅游收入6497.1亿元，同比增长8.47%；国庆档票房约42.15亿元，同比增长120.9%……世界有目共睹，中国专心致志办好自己的事，中美经贸摩擦带来的压力不断被消化，中国人民依然安居乐业，中国市场依然红红火火，中国发展的步伐依然坚实有力。

登高壮观天地间,中国以开放的胸襟面向世界，以诚意和行动同各国发展合作共赢关系，这也是为什么中国愿意持续朝着解决中美经贸问题的方向往前走。当然，结果还要取决于美方能否做到与中方相向而行，能否为磋商取得进展持续创造必要和充分的条件。矛盾无处不在，但话要好好说，分歧要妥善管控，坚持以平等和相互尊重为基础。

《美中在双边关系关键时刻重启贸易谈判》《美中贸易谈判以积极的基调重启》《贸易谈判进展乐观，中美初步协议有谱》《美中重启贸易谈判推高股市》……西方主流媒体报道的这些标题，折射了当前国际社会的普遍期待。世界经济增速持续低位徘徊，各种脆弱性、不确定性阴云压顶之际，世界需要中美选择彼此合作，为世界经济注入正能量，迎来共创机遇、共享繁荣的朗朗晴空。

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