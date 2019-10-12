祖国，我们的心和您一起跳动

马志达

施子清

陈 静

刘 铁

颜 安

杨宝凤

强盛的祖国，永远的骄傲

马志达

在这个丰收的美好季节里，新中国迎来了70华诞。作为澳门同胞的一员，受邀来到首都北京参加国庆观礼，我感到格外荣幸和自豪。

20年前，在澳门回归祖国前夕，我曾跟随爷爷马万祺来到北京参加国庆庆典活动，那时的情景依然历历在目。20年后的今天，看到这次阅兵仪式上威武雄壮的受阅解放军、气势恢宏的装备方阵，展现现代化国防尖端科技和强大的国防力量，无不让我心潮澎湃；看到群众游行中展示的一个个时代故事，展现出新中国在党的领导下取得的辉煌成就，我跟那些参与游行的同胞一样，充满喜悦、欢欣和激动。作为中国人，我感到非常荣耀，我为伟大祖国的发展进步感到无比自豪。

我是一个与国家改革开放历程相随长大的“70后”，成长过程中逐渐认识、了解我们的国家和民族，与祖国越来越亲密。一路走来，我目睹了国家战胜了一次又一次艰难险阻，取得了一个又一个辉煌成绩，一步步走向繁荣富强，国家面貌和人民生活发生了翻天覆地的变化。党的十九大描绘了现代化强国和人民美好生活的愿景与蓝图，让我们看到新时代的美好前景。这些年，国家经济实力越来越强、社会风气更加清正、生态环境越变越好、国际朋友圈越来越广，更让我对国家和民族的未来充满信心。

很快，我们将迎来澳门回归祖国20周年。在祖国的怀抱中，“一国两制”在澳门成功实践，给澳门带来了巨大的“红利”。20年来，澳门经济快速发展、人民安居乐业、社会稳定繁荣，这一切都离不了祖国这个强大的后盾。当前，“一带一路”和粤港澳大湾区建设，更是为澳门带来了历史性的发展机遇，在进一步融入国家发展大局过程中，我们也更有底气、更有能力去为国家贡献一份力量。

横琴新区是粤港澳深度合作示范区，它开发建设的初心和使命就是为澳门产业多元发展创造条件。为此，我积极响应号召，带头来到横琴投资，在文化创意、基础设施建设、特色金融服务等方面向大湾区开拓发展；同时，我也通过各种方式为澳门青年发声，为他们搭梯搭台，努力为澳门青年走入湾区、融入国家发展大局做一些力所能及的贡献。

（作者为广东省政协委员、澳门中华总商会青年委员会主任）

为祖国多做贡献

施子清

“十一”国庆，应邀观礼，无限荣幸，无比激动。我与4个儿子分坐在观礼台上，看受阅方队正步走过，扬我国威，令我热泪盈眶，不禁高呼：壮哉中华！回首近百年耻辱，割地赔款，何等辛酸！在中国共产党领导下，中国人民站起来富起来强起来了，屹立于世界民族之林，扬眉吐气，阔步向前。正是：七秩尧天昭日月，满城霞色照征衣。

我在青年时期来香港会亲，参加爱国社团活动。办补习学校，培养学生家国情怀。改革开放后，我担任全国政协委员20年，参政议政，畅所欲言，访问过全国多个省区市，目睹各地日新月异的变化，真是“天翻地覆慨而慷”！

生在当代，何等幸福。真想为祖国多做贡献！作为书法家，我担任中国书协香港分会主席。我倡议举办庆祝中华人民共和国成立70周年“共圆中国梦 环宇墨花飞”全球华人书法名家邀请展系列活动，于10月4日至8日在香港中央图书馆举办，内容有书法邀请展、全港中小学书法比赛、书法讲座、座谈会等。

书法邀请展得到了18个国家和地区书法家的积极响应，共展出作品250余件，许多海外华人书写毛泽东诗词，还有不少国际友人书写中国经典格言。看到中国文化艺术走向世界，我心中感到无比欣慰。

（作者为中国书协香港分会主席）

除了感动，还有深深的责任感

陈 静

参加了新中国成立70周年庆典活动后，我依依不舍地离开北京，激荡的心情仍未完全平复下来，脑海中仍然不断浮现出国庆观礼看到的一幕幕景象，繁荣昌盛、团结奋进、威武雄壮、英姿飒爽、幸福自豪……再多的词语也表达不完我内心的感受。

我出生在一个军人世家，也曾有过军旅生活，对军人、军队有着特别的感情，中国人民解放军就是我的根和魂之所在。如今看到一支现代化的、强大的人民军队展现在世人面前，而且受阅的高水平装备全部为中国制造，让我为祖国感到无比骄傲！阅兵中的每一个方阵都让我印象深刻，其中最难忘的是编组战旗方队，集中展示土地革命时期、抗日战争时期、解放战争时期以及新中国成立以来荣誉功勋部队的战旗，这既是对革命先烈和战斗英雄的深切缅怀，也是对荣誉功勋部队优良传统作风的接续传承。

这次大阅兵是历年来规模最大的一次，展现了新中国70年来的不懈奋斗和巨大进步，宣告中国人民正迈步在强起来的新时代征程上。我作为一名在海外讲述中国故事的媒体人、中国军人后代，有机会亲历这激动人心的时刻，除了感动，还有深深的责任感，我要先回到家乡告慰革命先辈，几代人的梦想如今已经实现了。我还要把我的所见所闻告诉阿根廷人民，中国这个具有悠久文化历史的、爱好和平的民族如何创造了一个梦想成真的新时代！

我爱你，中国！

（作者为阿根廷妇女儿童联合会会长）

深刻感受“祖国万岁”的含义

刘 铁

我作为一名留学归国的科研工作者，有幸应邀参加新中国成立70周年大庆系列活动，深感荣幸。身临其境观看国庆典礼和广场联欢，满怀激动，热血沸腾，感慨国之威武、国之强盛、国之繁荣！

在天安门广场联欢晚会即将结束之际，“人民万岁”字样的烟火腾空而起，照耀夜空，璀璨夺目！顿时，10万群众不约而同地连呼“祖国万岁”，那一刻， 多少人热泪盈眶，激动之情难以言表。

回到乌鲁木齐后，我为家人和亲友详解国庆典礼的盛况和现场实景，激发了孩子们的爱国之情、报国之心。我给孩子们讲述他们的太爷爷如何不畏艰险，参加临沂老区抗日、支援淮海战役；他们的爷爷辈们如何不畏困难，为建设新中国军工厂添砖加瓦；讲述当前我们这一代人如何心系中华、响应“一带一路”倡议汗洒边疆。教导他们新中国来之不易，要珍惜现在的幸福生活，长大后报效祖国。

因为在外求学多年，我更能深刻感受“祖国万岁”的含义，这是亿万中国人民的肺腑之声！我庆幸自己生于这个伟大的国家，成长在这个伟大的时代，我将继续挥洒自己的汗水，为新时代中国特色社会主义建设奉献一份力量！

（作者为中国科学院新疆生态与地理研究所研究员）

我的内心与祖国紧密相连

颜 安

今年参加中华人民共和国成立70周年庆典，是我第四次参加国庆庆典活动，也是我心情最激动、感受最深刻的一次。

70年，在人类历史上并不算长。然而，在中国共产党领导下，中国人民却在短短70年中，创造了波澜壮阔的辉煌成就，这让我们海外华侨华人感到无比的荣耀和满足，为自己拥有中华民族血脉而骄傲。

10月1日，当我站在天安门广场，顿时感受到置身于祖国心脏的神圣感。我回想起自己在日本举办过多次华侨华人社会的中国国庆活动，倾注了我们旅日侨界对祖国的深情祝福，祝愿祖国繁荣昌盛。我们在日本虽隔着海洋，但内心是与祖国紧密相连的。

庆典开始后，升国旗、奏国歌是最为神圣而庄严的时刻。习近平主席发表重要讲话，表达了中国人民对和平的追求和对未来的坚定信心。当他用洪亮的嗓音喊出“伟大的中华人民共和国万岁！伟大的中国共产党万岁！伟大的中国人民万岁！”时，我瞬间泪流满面。

阅兵式上，我目睹了中国人民解放军的风采和现代化的武器装备，让我热血沸腾、备感振奋。中国的发展真是超乎想象！我想起每次回国，都能感受到国内日新月异的变化，生活之方便、景色之壮观、城市建设之现代化，都令世人刮目相看。

为你骄傲，中国！

（作者为日本华文教育协会会长）

难以抑制激动的泪水

杨宝凤

10月1日，我作为加拿大多伦多华侨华人代表参加了这次震撼人心的国庆典礼。我站在观礼台上，听着国歌的旋律、看着五星红旗冉冉升起，眼泪再也抑制不住地流了下来。

这次的国庆典礼不仅展现出新中国成立70年来的国威、军威，也突出展现了那些老一辈无产阶级革命家、那些为国捐躯的先烈们、那些为建设祖国保卫祖国涌现的各界英模们的丰功伟绩。为什么战旗美如画，英雄的鲜血染红了她！为了建立新中国，为人民谋幸福，多少革命志士抛头颅、洒热血，我最亲爱的父亲、母亲就是在解放战争时期英勇地献出了他们宝贵的生命。我的养父是解放北京的一名指战员，我为生长在这样的革命家庭而骄傲。

我也曾经是一名军人，1988年离开北京到海外留学、工作。虽然出国已有30多年，但一直心系祖国，为祖国贡献自己的绵薄之力。2001年，北京成功赢得奥运会的主办权后，我带领居住在加拿大多伦多的北京父老乡亲举行庆祝活动，当时中央电视台、北京青年报均予以报道。每到白求恩大夫的生日、忌日或抗战胜利纪念日，我都会组织加拿大北京协会的会员们去悼念这位为中国抗日战争献出生命的加拿大友人。2006年，中央电视台“同一首歌”节目组到多伦多演出，我作为票务部的主要负责人，迎来2.1万名观众。2008年，我为举办迎奥运活动，累倒在开往渥太华的车上。

虽然生活在海外，但我的根在中国，正如歌里唱的那样：“我和我的祖国一刻也不能分割。”我会永远热爱我的祖国——那片生我养我的土地！

（作者为加拿大北京协会会长）

(责编：牛镛、岳弘彬)