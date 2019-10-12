“我对印中两国领导人第二次非正式会晤充满期待。印度和中国同为发展中国家和新兴市场国家，发展印中关系具有全球意义。”印度世界事务委员会主席拉加万日前在接受本报记者采访时表示，印中两国领导人举行非正式会晤将推动两国关系进一步向前发展。“印中两国携手合作，有助于推动世界多极化和经济全球化进程。”

成立于1943年的印度世界事务委员会是印度具有重要影响力的外交政策智库。2014年9月18日，习近平主席在该委员会发表题为《携手追寻民族复兴之梦》的重要演讲。拉加万表示，习近平主席在演讲中提出“中印两国要做更加紧密的发展伙伴、引领增长的合作伙伴、战略协作的全球伙伴”，为两国关系发展指明了方向。在拉加万看来，作为世界上人口最多的两个国家，印中两国都处在经济快速发展的重要阶段。“目前，印中各领域交流合作正全面推进，两国领导人此次非正式会晤必将进一步推动两国关系向前发展。”

印度世界事务委员会曾多次与中国有关机构联合举办相关会议。拉加万也长期关注中国的发展，他表示，加强两国智库间的交流对话，可以为推动相互理解、强化人文交流发挥建设性作用。

“高层引领是增进两国互信、推动印中关系向前发展的战略驱动力。”拉加万高度评价习近平主席和莫迪总理去年在武汉举行的非正式会晤。“两国领导人积极推进印中全方位合作，加强政治、安全等领域对话。在武汉举行的非正式会晤打开了印中关系发展新局面。”拉加万说。

拉加万认为，印中两国领导人举行非正式会晤，就全局性、长期性、战略性问题深入沟通，对两国和世界都具有深远的意义。自武汉会晤以来，两国在经贸、人文等领域的交流合作蓬勃发展，“相信此次在金奈举行的两国领导人第二次非正式会晤必将取得丰硕的成果。”

（本报印度金奈10月11日电）

《 人民日报 》（ 2019年10月12日 03 版）

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