日前，印度尼西亚雅万高铁全线首榀箱梁在位于雅加达的项目1号梁厂附近成功架设，标志着雅万高铁建设迈出关键一步，为后续工作奠定坚实基础。

当天，印尼国有企业部长莉尼、西爪哇省省长利德万、中国驻印尼大使肖千和工程建设者代表等数百人出席架梁仪式并观看了首榀箱梁架设全过程。本次架梁工作由中国铁路联合体中国电建印尼雅万高铁项目部一分部承担。

雅万高铁项目由中印尼两国领导人亲自确认和直接推动，是中印尼两国发展战略对接和共建“一带一路”的旗舰项目。在参建的中印尼双方企业携手努力下，雅万高铁建设捷报频传。今年3月，项目1号隧道盾构机安装调试完成；5月，全线首条隧道瓦利尼隧道成功贯通；全线首个梁厂和最大梁厂近期分别通过认证，具备了批量生产箱梁的能力，为雅万高铁建设全面提速打下坚实基础。

莉尼在架梁仪式上表示：“这是印尼的历史性时刻，希望这能给印尼人民尤其是印尼年轻一代以鼓舞。高铁桥梁下部结构由印尼国有建设公司完成，箱梁则由中企生产，这是双方良好合作的范本，这种合作能给我们带来互利共赢。非常感激中方为我们提供的技术支持，让印尼得以加速发展，雅万高铁是我们共同的骄傲。”

肖千在致辞时表示，中印尼互为友好邻邦，是共同发展的重要伙伴。明年是中印尼建交70周年，两国关系必将迎来新的更大发展。希望双方团队抓住当前有利契机，推动项目建设全面提速，为印尼人民带来实实在在好处，打造中印尼战略对接和互利合作的最佳范例。

雅万高铁是中国成套技术整体走出去的首条高铁和东南亚第一条最高设计时速350公里的高速铁路。线路全长142.3公里，途经9个市县，全线共设4座车站。项目由中印尼企业合作建设和运营，中方提供贷款。建成通车后，雅加达至万隆的铁路运行时间将从现在的3个多小时缩短至40分钟，有助于便利民众出行、带动沿线产业发展、提升区域经济社会发展水平。

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2019年10月12日 03 版）

(责编：马昌、曹昆)