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“为中国的发展成就喝彩”

——访尼泊尔外长贾瓦利

本报赴尼泊尔特派记者  孙广勇  赵益普  林  芮

2019年10月12日05:57  来源：人民网－人民日报
 

　　尼泊尔外长贾瓦利近日在接受本报记者书面采访时表示，习近平主席对尼泊尔进行国事访问具有重要历史意义，尼泊尔人民对此期待已久并高度重视。习近平主席的来访将增进两国间的了解，增强政治互信，推动两国进一步扩大互利合作。

　　贾瓦利表示，尼中两国是山水相连的邻居。在尼中两国领导人的引领下，两国关系一直沿着正确的轨道向前发展，尼泊尔始终将中国视为好朋友和值得信赖的伙伴。在很多地区和国际问题上，尼中两国有着共同的看法。两国携手并进，对于推动地区和平稳定具有积极作用。

　　今年是新中国成立70周年，贾瓦利祝贺新中国取得的伟大成就。“每次去中国，我都能感受到这个古老而伟大的国家正在发生的巨变。中国的发展改善了中国人民的生活水平，也给全世界带来巨大的机遇。作为近邻，尼泊尔为中国的发展成就喝彩。”贾瓦利说。

　　贾瓦利表示，尼泊尔高度评价习近平主席提出的“一带一路”倡议，以及“构建人类命运共同体”理念。“一带一路”倡议为国家间加强务实合作、实现互利共赢创造了非常好的平台，增进了国家和地区间的互联互通。尼泊尔愿同中方在“一带一路”合作框架下，共同推动跨喜马拉雅立体互联互通网络建设，让两国命运更加紧密相连。

　　贾瓦利说，历史经验早已证明，只有不同文明融合互鉴，人类社会才会繁荣发展。“一带一路”倡议正是基于人类共同发展的愿景，是构建人类命运共同体的最佳途径，其打造的包容发展模式正为南亚以及整个亚洲的繁荣稳定作出贡献。

　　贾瓦利表示，尼泊尔已经踏上了稳定发展的道路，中国有很多成功经验值得尼泊尔借鉴。一直以来，中国都是尼泊尔重要的发展伙伴，尼泊尔希望加强与中国的合作，最终实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的国家愿景。

　　（本报加德满都10月11日电）


　　《 人民日报 》（ 2019年10月12日 03 版）
(责编：马昌、曹昆)
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