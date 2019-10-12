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“雪山之国”期待友谊新篇（大使随笔）

侯艳琪

2019年10月12日05:57  来源：人民网－人民日报
 

　　应尼泊尔总统班达里邀请，习近平主席即将对尼泊尔进行首次国事访问。这是中国国家主席时隔23年再次访尼。美丽的“雪山之国”热烈期待，举国欢腾。身为中国驻尼泊尔大使，我为能够见证和参与这一历史性时刻深感振奋和骄傲。

　　尼泊尔是中国山水相连的友好邻邦。千百年来，两国人民在巍峨高耸的喜马拉雅山脉间开辟道路，留下许多友好交往的动人佳话。高僧法显、玄奘先后赴尼观礼佛迹，尼国王鸯输伐摩将女儿尺尊公主嫁给松赞干布，尼工匠阿尼哥赴华主持修建了北京妙应寺白塔等多座建筑。这些中尼友好的故事在两国人民之间代代相传，成为两国友谊的美好见证。

　　1955年中尼正式建交以来，两国高层交往频繁，政治互信不断增强。双方在涉及彼此核心利益问题上相互支持，尼方长期坚定奉行一个中国政策，中方坚定支持尼方维护主权、独立和民族尊严；双方在致力发展的道路上携手同行，中国在力所能及的范围内为尼泊尔经济社会发展提供支持，建成公路、学校、医院、水电站等民生项目；双方在国际和地区事务中密切协调配合，共同维护国际公平正义，维护广大发展中国家权益。

　　近年来，在两国领导人的亲自关心推动下，中尼关系保持迅猛发展势头。今年4月，尼泊尔总统班达里对华进行国事访问并出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛和北京世界园艺博览会开幕式，习近平主席同她亲切会见，两国领导人就中尼关系进行了深入沟通，指明了未来发展方向。

　　双方在“一带一路”框架下加强互联互通、经贸投资、能源等各领域互利合作，取得瞩目成就。以公路、铁路、口岸、航空、通信为连接的跨喜马拉雅立体互联互通网络初具规模。目前中国是尼泊尔第一大投资国和第二大贸易伙伴，是尼泊尔最主要的发展合作伙伴之一。2018年中尼贸易额达到11亿美元。无论是顺利完工的巴瑞巴贝引水隧道和加德满都内环路一期等灌溉、公路项目，还是正在建设的博克拉和兰毗尼国际机场，处处都能看到中国企业的身影。

　　中尼两国人民间的感情与日俱增，患难真情铸就新时期友谊丰碑。中国连续20年向尼派出医疗队，为尼民众纾解病困。尼泊尔人民更难忘却2015年4月大地震后，中国政府和人民第一时间伸出援手，与尼共渡难关，一系列灾后重建项目正在有序推进并逐步完成。尼泊尔正在致力于实现“繁荣尼泊尔、幸福尼泊尔人”的目标。中方愿同尼方分享发展经验，加强战略对接，实现共同发展。

　　中尼两国人文交往日益密切，交流形式丰富多彩。中国是尼第二大和增长最快的旅游客源地，去年有超过15万中国游客来尼旅游，同比增长46.8%。一大批尼学生获得中国政府奖学金赴华留学，回国后成为各领域专家，为尼经济社会发展作出贡献。中国电影节、中国节、欢乐春节等一系列文化活动在尼成功举办，两国青年、媒体、智库等互访交流频繁，“汉语热”在尼日益升温，100多名来自中国的汉语教师志愿者活跃在尼泊尔中小学校，受到广泛欢迎。

　　站在新的历史起点，中尼友谊的新篇即将展开。习近平主席此访期间，两国领导人将对中尼关系发展做出新规划，共同开启中尼关系快速发展新时代。我们有理由相信，此访将成为中尼关系史上的重要里程碑，将推动中尼世代友好的全面合作伙伴关系向更高水平发展，更好造福两国和两国人民。

　　（作者为中国驻尼泊尔大使）


　　《 人民日报 》（ 2019年10月12日 03 版）
(责编：马昌、曹昆)
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