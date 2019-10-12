彭丽媛向联合国教科文组织第四届女童和妇女教育奖颁奖仪式致贺词

新华社巴黎10月11日电 联合国教科文组织第四届女童和妇女教育奖颁奖仪式10月11日在法国巴黎举行。国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛向颁奖仪式致贺词。

彭丽媛向获奖的哥斯达黎加民间教育机构苏拉巴苏和西班牙纳瓦拉自治区政府教育局表示热烈祝贺。

彭丽媛表示，让每个女童和女性享有公平、优质的教育是实现联合国2030年可持续发展议程的重要内容，也是中国和联合国教科文组织的共同目标。中华人民共和国成立70年来，女童和妇女教育取得巨大发展成就，有力推动了中国社会发展进步。中国与联合国教科文组织合作设立的女童和妇女教育奖在宣传分享世界各国推进女童和妇女教育优秀经验方面发挥着越来越重要的作用。女童和妇女教育倡导者和实践者的感人故事与成功经验将激励更多人为推进女童和妇女教育、改变女童和妇女命运而奋斗。

彭丽媛表示，作为联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使，我愿同各位携手努力，共同支持联合国教科文组织性别平等全球优先事项，帮助更多女童和女性实现人生梦想，创造美好未来。

联合国教科文组织女童和妇女教育奖由中国政府提议并资助设立，是联合国教科文组织在这一领域设立的唯一奖项。哥斯达黎加教育机构苏拉巴苏长期致力于推广女童和妇女数字和信息化教育，西班牙纳瓦拉自治区政府教育局多年来大力倡导男女教育平等项目。

《 人民日报 》（ 2019年10月12日 03 版）

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