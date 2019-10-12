加强互利合作 共创美好未来

在习近平主席对尼泊尔进行国事访问前夕，首都加德满都街头张贴出热情欢迎的标语，洋溢着喜庆气氛。

本报记者 赵益普摄

在对尼泊尔进行国事访问前夕，国家主席习近平在尼泊尔《廓尔喀日报》、《新兴尼泊尔报》和《坎蒂普尔日报》发表题为《将跨越喜马拉雅的友谊推向新高度》的署名文章，在尼泊尔各界引起热烈反响。

接受本报记者采访的尼各界人士普遍认为，习近平主席在文章中总结了两国关系发展的历史经验和取得的丰硕成果，为两国在各领域加强互利合作指明方向，是新时代尼中关系发展的重要引领。期待习近平主席的访问取得圆满成功。

“中国始终是尼泊尔的好朋友、好邻居，也是值得信赖的好伙伴”

中尼山水相连，世代友好。习近平主席在署名文章中指出，1955年中尼建立外交关系以来，两国始终相互尊重、相互信任、相互支持，成为邻国间平等相待、友好合作、互利共赢的典范。

习近平主席对两国关系的论述得到了尼泊尔各界的高度评价。尼泊尔总理奥利对本报记者表示：“中国始终是尼泊尔的好朋友、好邻居，也是值得信赖的好伙伴。习近平主席访尼是一次具有里程碑意义的历史性访问，期待两国关系进一步提升和拓展。”

尼泊尔总理新闻顾问阿里亚尔对本报记者表示：“尼中两国有着悠久的友好交往史。习近平主席署名文章的丰富内涵将引领两国关系继往开来，将传统友谊发扬光大。”

习近平主席在署名文章中指出，要保持高层交往，增进政治互信，在涉及彼此核心利益问题上继续坚定相互支持。要加强治国理政和发展经验交流分享，更好造福两国人民。

尼共联合主席普拉昌达对本报记者表示：“中国共产党将全心全意为人民服务作为根本宗旨。习近平主席的治国理政经验对尼泊尔非常重要。”普拉昌达表示，期待习近平主席的来访进一步拓展并深化两国合作水平。

《新兴尼泊尔报》总编辑加卡迪说：“我们非常荣幸能刊发习近平主席的署名文章。这篇文章富有远见卓识，将极大丰富两国合作内涵，对尼中关系发展产生重要影响。”

《廓尔喀日报》执行总编辑什勒斯塔对本报记者说，在《廓尔喀日报》119年的历史上，这是第一次刊发外国最高领导人的署名文章，“为尼中友谊贡献了一份力量，我们感到非常自豪”。

“进一步推动互联互通建设，造福尼中两国和整个南亚地区人民”

中尼是互惠互利的好伙伴。尼泊尔是中国在南亚地区的重要贸易伙伴和发展合作伙伴，去年双边贸易额达到11亿美元，中国对尼泊尔投资超过3亿美元。尼方积极参与共建“一带一路”，双方正在建设和升级包括公路、口岸、机场、电站等在内的基础设施，一个跨越喜马拉雅的联通网络初现雏形，这不仅便利两国，也将造福地区。

尼泊尔财政部长卡蒂瓦达告诉本报记者，尼中经贸往来日益频繁，尼泊尔希望成为中国连通南亚市场的窗口。跨越喜马拉雅的联通网络，必将促进尼泊尔的经济发展。

尼共中央委员卡尔基对本报记者表示：“‘一带一路’倡议是促进共同发展的共赢之路。这一倡议将使包括尼泊尔在内的沿线国家从中获益。习近平主席在署名文章中提出的合作倡议令人振奋，必将为两国人民带来福祉。这也体现出中国重视发展与周边国家的睦邻友好关系，为实现共同繁荣作出了实实在在的贡献。”

中尼合资的喜马拉雅航空公司副总裁什雷斯塔在接受本报记者采访时表示，10月下旬，喜航将实现加德满都与北京的直航，这是尼中共建“一带一路”的具体成果，将大大提升尼泊尔航空的国际地位，为尼泊尔与世界架起至关重要的空中走廊，“习近平主席的来访一定会进一步推动互联互通建设，造福尼中两国和整个南亚地区人民”。

阿里亚尔表示：“习近平主席提出的‘一带一路’倡议，在尼泊尔拥有巨大的影响力。我们一定要积极推进共建‘一带一路’，跨越喜马拉雅的联通网络必将突破山川险阻，书写两国互联互通的美好未来。”

“共建一带一路使两国人文交流合作获得更加强大的推动力”

习近平主席在署名文章中强调，我们要扩大人文交流。双方要促进教育、青年、旅游等领域交流合作，支持两国航空企业开通更多直航，增加人员往来规模。

长期致力于尼中友好的尼泊尔阿尼哥协会主席塔姆对本报记者说：“习近平主席的重要主张对促进两国人文交流意义重大。阿尼哥协会很多成员都在中国留过学，深知人文交流对两国友好关系的促进作用。我们相信习近平主席此访必将进一步巩固两国传统友好关系。”

尼泊尔是南亚首个中国公民出境旅游目的地国，目前每周有约60个航班往来两国之间，每年人员互访达30多万人次。两国已缔结11对友好城市。日益频繁的交往促进了两国人民相互了解，为两国各自发展进步提供了助力。

尼中友好论坛主席夏马从事旅游业已20多年，在仔细阅读习近平主席的署名文章后，他对本报记者表示，尼泊尔旅游资源丰富，旅游行业为成千上万的尼泊尔人解决了就业。习近平主席在署名文章中指出，中方支持尼方主办“2020尼泊尔旅游年”活动，鼓励更多中国公民赴尼泊尔旅游观光，“这对我们是一个极大的鼓舞，一定能带动尼泊尔新一轮旅游热，中国游客数量肯定会大幅增加！”

“时隔23年，中国国家主席再次访问尼泊尔，尼泊尔人民都非常激动与期待！”加德满都大学代理校长、孔子学院外方院长苏博德表示，人文交流是尼中两国关系发展的基础。近年来两国人文交流不断扩大，习近平主席的访问将增进尼中民心相通，巩固双边关系。

“共建‘一带一路’使两国人文交流合作获得更加强大的推动力。尼泊尔有不少世界文化遗产，中国是世界文明古国，两国人文交流具有很大的拓展空间，通过共建‘一带一路’，我们能更好地实现民心相通。”卡尔基说。

（本报加德满都10月11日电 记者李锋、孙广勇、暨佩娟、王慧、林芮、赵益普）

《 人民日报 》（ 2019年10月12日 03 版）

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