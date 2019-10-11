中国地方政府互联网服务能力呈现三趋势

人民网讯 9月24日，由电子科技大学公共管理学院、成都市经济信息中心与社会科学文献出版社联合发布了《政府互联网服务能力蓝皮书：中国地方政府互联网服务能力发展报告（2019）》。报告指出，中国地方政府互联网服务能力呈现服务供给规范化发展、服务响应一体化发展、服务方式智慧化发展的总体趋势。三个趋势较为突显：

政府互联网服务能力对省级政务服务平台提出更高要求

报告数据和研究显示，地方政府互联网服务能力整体水平与其省级政务服务平台发展水平关联紧密。省级政务服务平台规范化、标准化、集约化发展初见成效并成必然趋势。各省级政务服务平台需发挥好服务规范、数据汇集、技术集约的优势，不断优化省级平台与地市级平台责任分工与融合发展，在政务服务便利化、移动端服务整合度、智慧个性服务实用性等方面发挥更大作用，减少各省域内地级行政区政府互联网服务能力差异，使政府互联网服务能力得到总体提升。

优化营商环境背景下政府面向企业服务将呈现深化趋势

报告数据和研究显示，地方政府互联网服务能力普遍在民生服务领域高于企业生产经营领域。在我国着力优化营商环境，深入推进“放管服”改革背景下，政府应充分运用互联网、大数据、云计算、人工智能等信息化技术手段，围绕市场主体切实需求，在政务服务事项办理基础上，完善政策解读、监督管理、主动回应、及时交流、服务推送等服务内容，延伸服务深度、拓展服务形式、主动研判需求，建立全生命周期服务体系，激发市场主体活力。

政务新媒体深度融合已成政府互联网服务能力发展趋势

报告数据和研究显示，地方政府政务新媒体覆盖率高且数量众多，但应用效果与服务融合性较差。按照国务院办公厅推进政务新媒体建设相关文件要求，政务新媒体与政府其他互联网渠道服务深度融合已成为发展趋势。应从政务发布内容、公众需求满足、服务方式和功能、服务整体协同联动等方面，不断提升政务新媒体水平，从而提高政府互联网服务能力。

(责编：楚天舒(实习生)、常红)