原标题：美国国会就特朗普“电话门”传唤能源部长佩里

新华社华盛顿10月11日电（记者孙丁 邓仙来）美国国会众议院情报委员会10日向美国能源部长里克·佩里发出传票，要求他提交美国总统特朗普与乌克兰总统泽连斯基“电话门”事件有关文件，以配合众议院针对特朗普的弹劾调查。

传票由众议院情报委员会同外交委员会、监督与改革委员会磋商后签发，要求佩里在10月18日之前提交有关文件。

此外，众议院情报委员会主席、民主党人亚当·希夫等人当天在一封公开信中说，据媒体报道，特朗普是在佩里主张下于7月25日同泽连斯基通话的。民主党人还要求佩里解释媒体所称的他曾施压乌克兰调整一家国有能源企业的顾问委员会成员等事件。

美国能源部当天发表声明说，已注意到民主党人的信，部门内部已展开评估。

特朗普正面临弹劾调查。8月，美国一名情报界人士匿名检举特朗普同泽连斯基进行上述通话时要求对方调查特朗普的政治对手，白宫还采取某些措施“封锁”二人通话内容记录。另据美国媒体报道，特朗普还下令冻结一笔军事援助以施压乌克兰。

这一“电话门”事件震动美国朝野。民主党人指责特朗普滥用职权谋求个人政治利益并寻求外国势力干预美国总统选举。众议院议长佩洛西9月下旬启动众议院针对特朗普的弹劾调查。截至目前，除佩里外，特朗普私人律师朱利安尼、美国国务卿蓬佩奥等也收到国会传票，被要求配合针对特朗普的弹劾调查。白宫日前对弹劾调查的合法性、动机等提出质疑，同时明确表示不会予以配合。

佩里自2017年3月起担任美国能源部长，今年5月他曾代表特朗普政府出席泽连斯基就职典礼。

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