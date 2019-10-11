原标题：中俄“合作－2019”联合反恐演练在新西伯利亚举行

新华社俄罗斯新西伯利亚10月11日电（记者李铭）中国武警部队与俄罗斯国民卫队“合作－2019”联合反恐演练11日上午在俄罗斯新西伯利亚市近郊举行。

当前，恐怖主义活动日益国际化，已成为影响世界各国安全和发展的重大现实威胁，联合反恐将成为打击恐怖主义势力的重要手段。启动仪式上，联演中方领队、武警部队参谋部某局副局长刘渔表示，此次演练是落实中俄两国元首关于两国发展新时代全面战略协作伙伴关系的实际举措，对牵引提升两支部队反恐作战能力、深化交流互鉴、巩固传统友谊具有重要现实意义，不针对任何第三方国家或地区。

俄罗斯国民卫队西伯利亚军区司令斯特里古诺夫上将表示，这次联合反恐演练有助于提升作战技能，探讨联合行动的新形式新方法，提高联合反恐作战的有效性，将为增进两支部队互信、扩大双方在国际反恐领域的合作作出重要贡献。

此次联演于10月11日开始，为期11天，在俄国民卫队“戈尔内”训练中心及周边地域进行，按照“实战化、对抗化、基地化”的思路，主要安排联合反恐基础技术训练、战术协同训练、综合对抗演练和理论研讨交流等内容。

此次联合反恐演练，中俄双方成立联合指挥部和训练队，实行联合指挥、混合编组、集中组训，各派58名官兵参加。其中，中国武警部队派出“猎鹰”突击队，俄国民卫队派出“叶尔马克”独立特种作战部队。

据悉，此次联演是中俄两国同类部队继“合作－2007”“合作－2013”“合作－2016”“合作－2017”联合反恐演训之后的第五次合作交流，其中“合作－2017”联合反恐演训于2017年12月在中国宁夏举行。

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