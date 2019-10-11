原标题：美国“龙”飞船有望明年初首次载人试飞

新华社洛杉矶10月10日电（记者谭晶晶）美国航天局局长吉姆·布里登斯廷10日表示，美国太空探索技术公司的“龙”飞船有望于明年第一季度首次载人试飞。

当天，布里登斯廷在太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克的陪同下参观了该公司位于加利福尼亚州的总部。布里登斯廷告诉记者，他与马斯克对于用“龙”飞船将美国宇航员从美国本土送入太空这一目标有着重要共识，他对“龙”飞船明年第一季度完成首次载人试飞充满信心。

布里登斯廷同时表示，载人试飞要以各项前期测试都顺利通过为前提，包括测试重新设计的降落伞系统以及紧急中止系统。载人试飞计划不能承担任何不必要的风险，确保宇航员的安全和试飞任务的成功是重中之重。

今年4月，“龙”飞船在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地接受地面测试时发生爆炸，原计划今年7月进行的首次载人飞行被推迟。

马斯克表示，“龙”飞船项目是太空探索技术公司最优先发展的目标，载人太空飞行是公司成立的初衷。

2011年美国航天飞机退役后，美国运送宇航员往返国际空间站全部“仰仗”俄罗斯飞船。为改变这一局面，美国航天局大力支持商业航天，2014年委托太空探索技术公司和波音公司分别建造载人版“龙”飞船和“星际客机”，但两艘飞船的首飞时间从最初计划的2017年以来多次推迟。

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