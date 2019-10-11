原标题：新加坡商界领袖认为进博会促进各国合作共赢

新华社新加坡10月11日电（记者蔡蜀亚）第二届中国国际进口博览会将于11月在上海拉开帷幕。新加坡工商联合总会主席张松声日前在接受新华社记者采访时表示，得益于首届进博会的成功，新加坡对本届进博会更为支持和期待，进博会为促进各国合作共赢提供了广阔平台。

张松声表示，新加坡企业通过进博会这一国际大展台进行招商，并希望找到合作伙伴一起开拓第三方市场，拓展商业版图。新加坡优越的地理位置、完善的金融服务、稳定的司法环境以及在东南亚地区丰富的经商经验，有助于新中两国企业共同开拓在东南亚乃至全世界的业务范围，从而获取更大成功。

据介绍，本次新加坡工商联合总会将率领84家新加坡企业参展。来自金融、法律、物流、航运、食品、科技、生活商品等行业的新加坡参展企业将集中在服务贸易、食品及农产品、科技生活展厅亮相。总参展面积达1600平方米，较去年增加12%。

张松声表示，凭借去年的成功组展经验，新加坡工商联合总会将继续举办定制化商务对接活动，为新中两国企业提供对话交流平台，协助双方抓住发展机遇和开拓新的经济协同效应。

新加坡基础设施建设与中国积极推动的“一带一路”倡议有着非常吻合的契合点，也是新加坡重点发展领域。对此，张松声说，希望在“一带一路”倡议框架下，新中双方能共同推动政府间相关合作项目的进行，加强双方企业在多领域的合作。

第二届进博会将于11月5日在上海拉开帷幕。据介绍，来自150多个国家和地区的3000多家企业将参加企业商业展，参展国家和地区以及企业数量均将超过首届。

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